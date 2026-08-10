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Wohnungen in Almería, Spanien

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Vera
68
El Ejido
13
212 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Vera, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Vera, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Luxe vakantieappartementen en villa’s met privéstrand aan de kust van Vera Playa-Almería Ex…
$196,493
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Vera, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Vera, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Luxe vakantieappartementen en villa’s met privéstrand aan de kust van Vera Playa-Almería …
$196,503
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Vera, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Vera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Luxe vakantieappartementen en villa’s met privéstrand aan de kust van Vera Playa-Almería …
$323,652
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 Schlafzimmer in Vera, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Vera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Luxe vakantieappartementen en villa’s met privéstrand aan de kust van Vera Playa-Almería Ex…
$323,636
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Penthouse in Vera, Spanien
Penthouse
Vera, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Luxe vakantieappartementen en villa’s met privéstrand aan de kust van Vera Playa-Almería Ex…
$242,727
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Penthouse in Vera, Spanien
Penthouse
Vera, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Luxe vakantieappartementen en villa’s met privéstrand aan de kust van Vera Playa-Almería …
$242,739
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mojacar, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mojacar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Nieuwbouw appartementen en penthouses te koop aan het strand in Macenas, Almería Mo…
$427,816
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Vera, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 183 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der charmanten Stadt Vera und bietet eine Auswahl an 36 Wo…
$472,117
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Vera, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Nieuwbouwappartementen in Vera Playa, Almería – Moderne woningen vlak bij de zee Eigent…
$314,606
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Vera, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Vera, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
Der neue Wohnkomplex im GlaubenDer neue Apartmentkomplex in Vera liegt nur 400 m vom riesige…
$280,664
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Penthouse in Mojacar, Spanien
Penthouse
Mojacar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Nieuwbouw appartementen en penthouses te koop aan het strand in Macenas, Almería Mo…
$788,036
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Wohnung in Mojacar, Spanien
Wohnung
Mojacar, Spanien
Fläche 54 m²
Ein herrliches Wohngebiet mit mediterranen Ansichten Willkommen in einem spektakulären Wohnk…
$411,109
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Penthouse in Vera, Spanien
Penthouse
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Nieuwbouwappartementen in Vera Playa, Almería – Moderne woningen vlak bij de zee Eigentijds…
$463,461
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Vera, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 117 m²
In der charmanten Stadt Vera gelegen, bietet dieser Wohnkomplex eine Vielzahl von Unterkunft…
$308,916
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Wohnung 4 zimmer in Pulpi, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Pulpi, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 1/3
Brillante Wohnung im Mittelgeschoss mit großzügiger Terrasse, Schwimmbad und privatem Parkpl…
$305,770
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Wohnung 4 zimmer in Pulpi, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Pulpi, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Wohnungen mit Meerblick und 2 oder 3 Schlafzimmern in Vera Playa Diese Wohnungen befinden si…
$277,384
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pulpi, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pulpi, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Sizeable Golf Apartments with Incredible Views in Mar de Pulpi Entdecken Sie eine Reihe von …
$189,620
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pulpi, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pulpi, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 164 m²
Es ist ein Wohnkomplex von 54 Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern, verteilt in 6 Blöcken,…
$326,402
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Wohnung 3 zimmer in Pulpi, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Pulpi, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 189 m²
Etagenzahl 1
Charmante Wohnung im Erdgeschoss mit Schwimmbad, üppigem Garten und Zugang zum Spa-Bereich i…
$402,268
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Vera, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
NIEUWBOUW WOONCOMPLEX IN VERA Nieuwbouw wooncomplex van appartementen in Vera op s…
$369,168
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Vera, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Vera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Nieuwbouwwoningen vlakbij het strand in Vera Playa, Costa de Almería Exclusief woon…
$252,215
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pulpi, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pulpi, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Es ist ein Wohnkomplex von 54 Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern, verteilt in 6 Blöcken,…
$279,773
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Vera, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 96 m²
In der charmanten Stadt Vera gelegen, bietet dieser Wohnkomplex eine Vielzahl von Unterkunft…
$337,418
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Penthouse 3 zimmer in Cuevas del Almanzora, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Cuevas del Almanzora, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Stockwerk 3/3
Attraktive Neubauwohnung mit Gemeinschaftspool, privater Dachterrasse und Meerblick auf ein …
$226,712
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Wohnung 4 zimmer in Pulpi, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Pulpi, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Wohnungen mit 2 und 3 Schlafzimmern in einem modernen Komplex in Almeria Spanien Stilvolle W…
$300,203
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Vera, Spanien
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Vera, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 104 m²
Im Herzen von Vera Playa, in der prestigeträchtigen Urbanisierung von Pueblo Salinas, wurde …
$326,402
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Pulpi, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Pulpi, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 73 m²
Zwischen dem Meer und den Bergen, umgeben von einer wohlhabenden Natur, bietet dieser exklus…
$208,664
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Vera, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Vera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
NIEUWBOUW WOONCOMPLEX IN VERA Nieuwbouw wooncomplex van appartementen in Vera op s…
$288,413
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Vera, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Nieuwbouwwoningen vlakbij het strand in Vera Playa, Costa de Almería Exclusief woon…
$279,982
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Almerimar, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Almerimar, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 105 m²
Neue Wohnanlage in AlmerimarEin neuer Komplex von exklusiven 2- und 3-Zimmer-Wohnungen, ange…
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Eigenschaftstypen in Almería

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Almería, Spanien

mit Garage
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mit Terrasse
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mit Meerblick
mit Schwimmbad
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