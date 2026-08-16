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Wohnungen in Fuengirola, Spanien

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penthäuser
60
1 Zimmer
27
2 Zimmer
193
3 Zimmer
202
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462 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Penthouse mit 2 Schlafzimmern zum Verkauf in Los Boliches. 2 Bett · 1 Bad · 60 m2 gebaut. Pr…
$288,656
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Torreblanca. 3 Bett · 2 Bad · 85 m2 gebaut. Präsentiert von …
$576,765
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Los Boliches. 3 Bett · 2 Bad · 106 m2 gebaut. Präsentiert vo…
$403,518
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung 2 Schlafzimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Carvajal. 2 Bett · 2 Bad · 87 m2 gebaut. Präsentiert von MUS…
$497,012
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 127 m²
3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Los Boliches. 3 Bett · 1 Bad · 127 m2 gebaut. Präsentiert vo…
$346,387
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Duplex mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in Los Pacos. 3 Bett · 3 Bad · 125 m2 gebaut. Präsent…
$574,589
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 1 Schlafzimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
1-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in La Carihuela. 1 Bett · 1 Bad · 83 m2 gebaut. Präsentiert von…
$340,614
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Penthouse 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Stockwerk 6/6
Fantastisches Penthouse mit atemberaubendem Meerblick, privater Terrasse und Zugang zu Sport…
$460,681
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Higuerón Bay Residences by TM befindet sich in der privilegierten Gegend von El Higuerón in …
$655,870
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Penthouse 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Elegante Design-Wohnungen in Carvajal Fuengirola Diese Gegend liegt in der Küstenenklave Car…
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Wohnung 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Etagenzahl 9
Funktionale Immobilien 150 m vom Strand im Zentrum von Fuengirola Diese Entwicklung befindet…
$603,823
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
1-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Los Pacos. 1 Bett · 1 Bad · 40 m2 gebaut. Präsentiert von MU…
$267,348
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Wohnung 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
Brandneue Immobilien mit Meerblick in El Higueron Fuengirola Die Immobilien befinden sich in…
$955,262
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Wohnung 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Stockwerk 2
Premium-Apartment mit privater Terrasse und Pool befindet sich in einem einzigartigen Resort…
$1,09M
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Penthouse 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Stockwerk 7
Moderne Wohnungen mit außergewöhnlichem Wellness-Angebot in Fuengirola Fuengirola ist einer …
$815,743
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Wohnung 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
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Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Wohnungen mit wunderschönem Meerblick in Fuengirola, Costa del Sol Der Komplex befindet sich…
$818,835
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 95 m²
Situated in the charming town of Fuengirola, this residential complex offers a choice of 26 …
$482,169
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Torreblanca. 2 Bett · 2 Bad · 89 m2 gebaut. Präsentiert von …
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Fuengirola, Spanien
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Fuengirola, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 145 m²
Located in the beautiful city of Fuengirola, this residential complex offers a variety of ho…
$982,904
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
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Fläche 128 m²
Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Fuengirola Fuengirola ist einer der begehrtesten …
$1,14M
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Wohnung 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 178 m²
Etagenzahl 3
Atemberaubende Erdgeschosswohnung in einer modernen Wohnanlage mit großem Garten und zahlrei…
$738,266
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Penthouse 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Moderne mediterrane Wohnungen im Herzen von Fuengirola Die Wohnungen zum Verkauf in Fuengiro…
$680,216
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 111 m²
Diese neue exklusive Wohnanlage in Fuengirola, bestehend aus 74 Wohnungen und Penthouses in …
$553,208
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Wohnung 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Stockwerk 1/5
Außergewöhnliche Wohnung mit atemberaubendem Meerblick, Zugang zu einem Schwimmbad und einem…
$366,226
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Wohnung 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Erstaunliche Wohnung im Erdgeschoss mit üppigem privatem Garten und Pool, gelegen in einem e…
$947,776
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Penthouse 5 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 189 m²
Moderne mediterrane Wohnungen im Herzen von Fuengirola Die Wohnungen zum Verkauf in Fuengiro…
$1,30M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 226 m²
Wohnanlage von 3 Blocks mit Häusern mit 2 und 3 Schlafzimmern, mit privatem Solarium, Garten…
$926,175
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Objektbeschreibung: Großzügiges Apartment im exklusiven Komplex Parque Doña Sofía direkt am …
$778,660
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 127 m²
Located in the beautiful city of Fuengirola, this exclusive residential complex offers a cho…
$1,06M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Fuengirola, Spanien
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Duplex mit 2 Schlafzimmern zum Verkauf in Torreblanca. 2 Bett · 1 Bad · 110 m2 gebaut. Präse…
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