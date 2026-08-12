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Wohnungen in Malaga, Spanien

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Marbella
1466
Estepona
1314
San Pedro Alcantara
644
Fuengirola
467
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6 185 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
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Wohnung 4 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
4-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Nueva Andalusien. 4 Bett · 2 Bad · 145 m2 gebaut. Präsentier…
$676,767
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in El Chaparral. 2 Bett · 1 Bad · 62 m2 gebaut. Präsentiert von…
$340,946
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Wohnung 4 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Etagenzahl 4
Stadtverträgliche Wohnungen mit großen Terrassen in San Pedro, Marbella Diese neuen Wohnunge…
$542,090
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 3 Schlafzimmer in Benahavis, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benahavis, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Benahavís. 3 Bett · 2 Bad · 128 m2 gebaut. Präsentiert von M…
$530,532
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Wohnung 2 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Nueva Andalucía. 2 Bett · 2 Bad · 115 m2 gebaut. Präsentiert…
$918,895
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
1-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Calahonda. 1 Bett · 1 Bad · 49 m2 gebaut. Präsentiert von MU…
$305,581
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Marbella, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Puerto Banús. 2 Bett · 1 Bad · 81 m2 gebaut. Präsentiert von…
$633,888
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Benahavis, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benahavis, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 174 m²
Penthouse mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in La Quinta. 3 Bett · 3 Bad · 174 m2 gebaut. Präs…
$1,06M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Estepona, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Estepona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Penthouse mit 2 Schlafzimmern zum Verkauf in Valle Romano. 2 Bett · 2 Bad · 86 m2 gebaut. Pr…
$317,113
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Benalmadena, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benalmadena, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
Penthouse mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in Benalmadena Costa. 3 Bett · 2 Bad · 161 m2 geba…
$843,765
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Wohnung 2 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Nueva Andalucía. 2 Bett · 2 Bad · 110 m2 gebaut. Präsentiert…
$547,740
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Wohnung 3 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Penthouse mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in Nueva Andalucía. 3 Bett · 2 Bad · 109 m2 gebaut…
$945,572
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Wohnung 3 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Penthouse mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in Nueva Andalucía. 3 Bett · 2 Bad · 240 m2 gebaut…
$1,15M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Manilva, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Manilva, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Manilva. 2 Bett · 2 Bad · 109 m2 gebaut. Präsentiert von MUS…
$402,445
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Estepona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Estepona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in El Presidente. 3 Bett · 2 Bad · 95 m2 gebaut. Präsentiert vo…
$805,927
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Benalmadena, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benalmadena, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
3-Zimmer Erdgeschoss Wohnung zum Verkauf in Arroyo de la Miel. 3 Bett · 2 Bad · 106 m2 gebau…
$514,468
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Benalmadena, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benalmadena, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Higueron. 2 Bett · 2 Bad · 88 m2 gebaut. Präsentiert von MUS…
$739,680
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Benalmadena, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benalmadena, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Benalmadena Costa. 2 Bett · 2 Bad · 81 m2 gebaut. Präsentier…
$807,934
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Benahavis, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benahavis, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
3-Zimmer Erdgeschoss Wohnung zum Verkauf in Los Arqueros. 3 Bett · 2 Bad · 138 m2 gebaut. Pr…
$554,219
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Benahavis, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benahavis, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Los Arqueros. 3 Bett · 2 Bad · 128 m2 gebaut. Präsentiert vo…
$529,718
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Penthouse mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in La Cala de Mijas. 3 Bett · 2 Bad · 98 m2 gebaut…
$511,454
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Benalmadena, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benalmadena, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
2-Zimmer Erdgeschoss Wohnung zum Verkauf in Benalmadena Pueblo. 2 Bett · 2 Bad · 155 m2 geba…
$518,366
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Wohnung 3 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in La Campana. 3 Bett · 2 Bad · 96 m2 gebaut. Präsentiert von M…
$541,974
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Wohnung 2 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Nueva Andalucía. 2 Bett · 2 Bad · 85 m2 gebaut. Präsentiert …
$519,581
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Malaga, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Malaga, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Penthouse mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in Alhaurín el Grande. 3 Bett · 2 Bad · 124 m2 geb…
$402,964
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Torremolinos, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Torremolinos, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
3-Zimmer Erdgeschoss Wohnung zum Verkauf in El Pinillo. 3 Bett · 2 Bad · 149 m2 gebaut. Präs…
$416,103
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Benahavis, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benahavis, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 202 m²
Penthouse mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in Benahavís. 3 Bett · 1 Bad · 202 m2 gebaut. Präs…
$386,799
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Benalmadena, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Benalmadena, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Penthouse mit 1 Schlafzimmer zum Verkauf in Benalmadena Costa. 1 Bett · 1 Bad · 54 m2 gebaut…
$345,676
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Torrox, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Torrox, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 193 m²
Penthouse mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in San Roque. 3 Bett · 3 Bad · 193 m2 gebaut. Präs…
$727,025
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Wohnung 3 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 93 m²
3-Zimmer Erdgeschoss Wohnung zum Verkauf in Nueva Andalucía. 3 Bett · 3 Bad · 93 m2 gebaut. …
$725,712
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Eigenschaftstypen in Malaga

penthäuser
studio-wohnungen
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2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

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