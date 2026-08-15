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Wohnungen in Murcia, Spanien

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Murcia
107
Los Alcazares
560
San Pedro del Pinatar
404
Torre-Pacheco
205
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2 051 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
In einer der begehrtesten Gegenden von Los Alcazares gelegen, umfasst diese moderne Wohnanla…
$415,269
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Nieuwbouwwoningen op 250 m van het strand van Los Narejos in Los Alcazares Exclusie…
$391,136
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
In der charmanten Stadt Los Alcázares gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine Auswah…
$414,311
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DD CO DEDD CO DE
Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
In der charmanten Stadt Los Alcázares gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine Auswah…
$490,480
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Penthouse 2 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
In einer der begehrtesten Gegenden von Los Alcazares gelegen, umfasst diese moderne Wohnanla…
$491,614
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
In der charmanten Stadt Los Alcázares gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine Auswah…
$437,392
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TekceTekce
Wohnung 3 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Nieuwbouwwoningen op 250 m van het strand van Los Narejos in Los Alcazares Exclusief woonco…
$414,211
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Nieuwbouwwoningen op 250 m van het strand van Los Narejos in Los Alcazares Exclusie…
$414,211
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
In der charmanten Stadt Los Alcázares gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine Auswah…
$402,770
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
In der charmanten Stadt Los Alcázares gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine Auswah…
$391,230
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Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Nieuwbouwwoningen op 250 m van het strand van Los Narejos in Los Alcazares Exclusie…
$552,667
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Nieuwbouwwoningen op 250 m van het strand van Los Narejos in Los Alcazares Exclusie…
$414,211
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Nieuwbouwwoningen op 250 m van het strand van Los Narejos in Los Alcazares Exclusie…
$437,287
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Wohnung 2 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
In einer der beliebtesten Gegenden von Los Alsacera gelegen, bietet diese moderne Wohnanlage…
$392,134
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Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Nieuwbouwwoningen op 250 m van het strand van Los Narejos in Los AlcazaresExclusief wooncomp…
$552,667
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Nieuwbouwwoningen op 250 m van het strand van Los Narejos in Los Alcazares Exclusief woonco…
$414,211
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
In der charmanten Stadt Los Alcázares gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine Auswah…
$414,311
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Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 182 m²
In der charmanten Stadt Los Alcázares gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine Auswah…
$552,799
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Wohnung 2 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
In einer der begehrtesten Gegenden von Los Alcazares gelegen, umfasst diese moderne Wohnanla…
$415,269
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Penthouse 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
In einer der begehrtesten Gegenden von Los Alcazares gelegen, umfasst diese moderne Wohnanla…
$554,078
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Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
In der charmanten Stadt Los Alcázares gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine Auswah…
$490,480
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Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
In der charmanten Stadt Los Alcázares gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine Auswah…
$552,799
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
In der charmanten Stadt Los Alcázares gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine Auswah…
$414,311
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
In der charmanten Stadt Los Alcázares gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine Auswah…
$460,474
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
In der charmanten Stadt Los Alcázares gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine Auswah…
$414,311
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Wohnung 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
In einer der begehrtesten Gegenden von Los Alcazares gelegen, umfasst diese moderne Wohnanla…
$438,404
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Nieuwbouwwoningen op 250 m van het strand van Los Narejos in Los Alcazares Exclusief woonco…
$437,287
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Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Nieuwbouwwoningen op 250 m van het strand van Los Narejos in Los Alcazares Exclusie…
$490,362
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Wohnung 2 zimmer in Cartagena, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Cartagena, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 69 m²
Diese exklusiven Stadthäuser befinden sich in La Azohia, in der Gemeinde Cartagena, nur 50 M…
$317,050
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Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 2
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Fläche 72 m²
Nieuwbouwwoningen op 250 m van het strand van Los Narejos in Los AlcazaresExclusief wooncomp…
$490,362
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Eigenschaftstypen in Murcia

penthäuser
1 Zimmer
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Immobilienangaben in Murcia, Spanien

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