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Wohnungen in Katalonien, Spanien

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Barcelona
140
Girona
66
Lloret de Mar
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Castell dAro Platja dAro i sAgaro
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Carme, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Carme, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 65 m²
Objektbeschreibung: Im exklusiven Wohnkomplex Res. Las Filipinas bieten wir Ihnen eine sorgf…
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Exklusives Penthouse in Gran Via de les Corts Catalanes, Barcelona.Das eindrucksvolle Pentho…
$1,03M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 3
$1,17M
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TekceTekce
Wohnung 2 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 67 m²
$457,708
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 65 m²
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 6 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Renovierte Wohnung zum Verkauf in Pedralbes!Diese Wohnung befindet sich im 3. Stock mit eine…
$3,29M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Carme, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Carme, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 114 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein modernes Apartment direkt am Meer in der neuen Wohn…
$350,511
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 5 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 255 m²
Wenn Sie bereit und in der Lage sind, in Langlebigkeit und Wohlbefinden für sich und Ihre Fa…
$2,90M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Wohnung mit Meerblick und Stadtblick in einer der besten Komplexe von Diagonal Mar - Illa de…
$1,53M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 104 m²
$1,29M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lloret de Mar, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sant Cugat del Valles, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sant Cugat del Valles, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 121 m²
Wohnung-duplex in Sant Cugat de Bayes. Die Gesamtfläche beträgt 121 Quadratmeter. Das Apartm…
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Wohnung 2 zimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Stockwerk 1/3
Exklusive Wohnung mit Wohn-/Esszimmer, Balkon und voll ausgestatteter offener Küche, zwei Sc…
$888,765
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Torre Valentina, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Torre Valentina, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Geräumige Wohnung mit Meerblick in Sant Antonio de Calonge, nur wenige Minuten vom Strand un…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 69 m²
$489,700
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Carme, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Carme, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 147 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine exklusive Ferienwohnung direkt am Meer in der Wohn…
$300,275
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
$1,46M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 223 m²
Atico Duplex mit Blick auf das Meer und die Stadt in einem der besten Komplexe des Diagonal …
$2,93M
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Wohnung 2 zimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Stockwerk 1/3
Exklusive Wohnung mit Wohn-/Esszimmer, Balkon und voll ausgestatteter offener Küche, zwei Sc…
$473,238
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 82 m²
$727,639
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Wohnung 3 zimmer in Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Spanien
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Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
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Wohnung 7 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
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Wohnung 2 zimmer in Barcelona, Spanien
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Barcelona, Spanien
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Castellbisbal, Spanien
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Cubelles, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Cubelles, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 95 m²
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 5 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 5
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Wohnung mit Terrasse in Finca Regia in der Umgebung von Sant Gervasi – Galvany.Wohnung zum V…
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