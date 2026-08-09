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Wohnungen in Orihuela, Spanien

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penthäuser
75
1 Zimmer
21
2 Zimmer
432
3 Zimmer
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731 immobilienobjekt total found
Wohnung in Orihuela, Spanien
Wohnung
Orihuela, Spanien
$160,649
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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Wohnung 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Willkommen in der exklusiven Wohnanlage in Torrevieja, in der prestigeträchtigen Gegend von …
$380,535
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Wohnung 2 zimmer in Dehesa de Campoamor, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Dehesa de Campoamor, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Zum Verkauf Wohnung ohne Möbel in Campoamor, in einer Wohnanlage mit Gemeinschaftspool, Tenn…
$231,034
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 Schlafzimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Gelegen in de gevestigde wijk **Punta Prima (Costa Blanca)**, onderscheidt dit instapklare a…
$426,661
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Penthouse 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Willkommen in der exklusiven Wohnanlage in Torrevieja, in der prestigeträchtigen Gegend von …
$403,598
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Wohnung 2 zimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
In der attraktiven Golfzone von Lomas de Campoamor gelegen, bietet dieses komplett renoviert…
$250,299
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Orihuela, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Gelegen in het prestigieuze Res. Las Filipinas, biedt dit wooncomplex een exclusieve selecti…
$294,050
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Orihuela, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 119 m²
Neues Wohnhaus in Playa Flamenca!!Von einem etablierten Entwickler sind wir stolz, diesen ne…
$589,052
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Wohnung 4 zimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 2
Neue moderne Wohnung zum Verkauf in einer beliebten Gegend in Orihuela Costa. 120 m2 Wohnung…
$568,861
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Gelegen aan de prachtige Orihuela Costa, biedt dit exclusieve wooncomplex een verscheidenhei…
$415,129
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Orihuela, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Gelegen in het prachtige Orihuela Costa, biedt dit exclusieve wooncomplex een verscheidenhei…
$415,129
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Wohnung in Orihuela, Spanien
Wohnung
Orihuela, Spanien
Dieses große Baugrundstück von 95.000 m2 befindet sich in der Nähe von Torremendo, in einer …
$418,544
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Wohnung 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Diese exklusive Wohnanlage in Torrevieja bietet einen luxuriösen Lebensstil, der für maximal…
$425,508
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Wohnung 2 zimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Entdecken Sie eine exklusive neue Baustelle in Ihrem gewünschten Bereich von Alicante. Mit e…
$335,628
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Penthouse 2 zimmer in Entrenaranjos, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Entrenaranjos, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Apartments mit zwei oder drei Schlafzimmern und zwei Bädern. Nur wenige Schritte entfernt si…
$307,071
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Wohnung 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
In der exklusiven Wohnanlage Amanecer Deluxe gelegen, bietet dieses zweistöckige Apartment e…
$1,13M
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Wohnung 2 zimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Diese in einer ruhigen und sicheren Gegend gelegene Residenz bietet eine Atmosphäre von Luxu…
$290,119
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Wohnung 3 zimmer in Dehesa de Campoamor, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Dehesa de Campoamor, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Wir präsentieren Ihnen eine prächtige Wohnung in der prestigeträchtigen Gegend von Campoamor…
$301,496
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Orihuela, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Luxus-Wohnung mit Lizenz zu mieten. Die Wohnung ist geräumig und hell. Die Fenster bieten ei…
$544,144
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Wohnung 2 zimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Exklusive Apartments mit 1-2 Schlafzimmern in einer privilegierten Umgebung. Entdecken Sie …
$273,622
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Wohnung 4 zimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Beeindruckende Villa mit 450m2 Grundstück in Punta Prima, Orihuela Costa. Das Haus verfügt ü…
$756,585
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Wohnung 2 zimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Das Hotel liegt in der begehrten Zone von Orihuela Costa, nur 500 Meter vom Meer entfernt, i…
$415,268
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Wohnung 2 zimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Entdecken Sie eine exklusive Kollektion von Luxus-Appartements in der renommierten Gegend vo…
$624,609
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Wohnung 2 zimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 64 m²
Wir freuen uns, unsere neue Promotion mit 40 Wohnungen in der schönen Gegend von Orihuela Co…
$271,915
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Wohnung 4 zimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Stockwerk 1/3
Bezugsfertige, moderne Wohnung im mittleren Stockwerk mit Terrasse und Gemeinschaftspool in …
$397,621
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Wohnung 2 zimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Entdecken Sie ein exklusives Programm neuer Gebäude im gewünschten Bereich der Stadt Alicant…
$335,628
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Dehesa de Campoamor, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Dehesa de Campoamor, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Zweigeschossiges Duplex-Wohnung mit 3 Schlafzimmern der ersten Meereslinie mit Meerblick im …
$471,500
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Wohnung 2 zimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Diese geräumige Wohnung in Orihuela Costa bietet Komfort und ausgezeichnete Lage. Die Wohnun…
$167,164
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Wohnung 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/2
Apartments im modernen Stil in einem einzigartigen geschlossenen Komplex vom Entwickler in O…
$288,981
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Penthouse 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 174 m²
Entdecken Sie eine exklusive Kollektion von Luxus-Apartments in der renommierten Gegend von …
$995,506
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