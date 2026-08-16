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Wohnungen in Kanarische Inseln, Spanien

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Santa Cruz de Tenerife
365
Adeje
176
Arona
113
Los Cristianos
58
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368 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Guia de Isora, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Guia de Isora, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$1,20M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in El Cabezo, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
El Cabezo, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 53 m²
Tuin, Terras, garage, parkeren, gemeenschappelijk zwembad
$397,832
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 90 m²
Zu verkaufen ist ein Apartment in der Zone Los Cristianos. Die Wohnung besteht aus: 3 Schlaf…
$279,909
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Palm Mar Arona, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Palm Mar Arona, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 90 m²
Apartment mit einem Schlafzimmer in Palm Mar im Komplex Bahia de Los Menceyes, 200 m vom Mee…
$373,212
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Studio zum Verkauf in San Eugenio Bajo im Komplex Ocean Park. Wohnzimmer, amerikanische Küch…
$157,449
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Im Zusammenhang mit der Erweiterung steht ein modernes und profitables operatives Geschäft z…
$53,481
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TekceTekce
Wohnung 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Studio mit Terrasse, Garage und Pool in Residencial El Camisón, Playa de las Américas Diese…
$305,717
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Im Verkauf befindet sich eine Wohnung im Komplex El Caribe, die sich in der Zone Las America…
$163,164
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Studio 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Verkaufsstudio in Torviscas Alto im Laguna Park II. Wohnzimmer, amerikanische Küche, Bad und…
$110,797
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Zu verkaufen ist eine schöne Wohnung mit Meerblick in der Gegend von Torviscas Alto. Es befi…
$200,601
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Wohnung zum Verkauf, die in der Rocas del Mar Komplex, in der Costa Del Silencio Bereich. D…
$150,451
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Wohnung in Puerto de la Cruz, Spanien
Wohnung
Puerto de la Cruz, Spanien
Zu verkaufen eine moderne Wohnung an der Nordküste von Teneriffa, in der renommierten touris…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Verkauf Penthouse mit 2 Schlafzimmern im Komplex Teneriffa Royal Garden, Las Americas. Das P…
$687,526
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Zum Verkauf eine gemütliche Wohnung mit 1 Schlafzimmer, Bad und Terrasse mit Blick auf das M…
$334,724
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Wohnung zum Verkauf in Adeja, La Postura. Bestehend aus 1 Schlafzimmer, Wohnzimmer, 1 Badezi…
$145,786
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Die Wohnung im Komplex Tajinaste, Las Americas mit einem Schlafzimmer, ein Badezimmer, mit e…
$195,936
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Zum Verkauf steht eine Wohnung in La Caleta. Die Wohnung besteht aus: 1 Schlafzimmer, Bad…
$431,526
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Wohnung in Puerto de la Cruz, Spanien
Wohnung
Puerto de la Cruz, Spanien
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer in El Bebedero, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
El Bebedero, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Zum Verkauf Wohnung mit Bergblick, die in der Residence Diana, Buzanada, municipio Arona lie…
$173,777
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 110 m²
Zu verkaufen ist eine schöne Wohnung mit einem Pool auf der Anlage und einem Garten. Zweiges…
$449,020
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Penthouse in Adeje, Spanien
Penthouse
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Zum Verkauf steht ein Penthouse in der Residenz von Sonia, Callao Salvaje. Fläche: 120 m2. D…
$367,380
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$652,436
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 54 m²
Ein-Zimmer-Wohnung, in der Anlage Caribe, Playa de Las Americas. Es besteht aus einer Halle,…
$163,280
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Gemütliche Ein-Zimmer-Renovierungs-Wohnung im Gebiet von Los Cristianos von Port Royal. Möbl…
$160,948
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Studio in Arona, Spanien
Studio
Arona, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Zu verkaufen Studio im El Drago-Komplex an der Costa del Silencio, einer kleinen Küstenstadt…
$93,186
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, gemeenschappelijk zwembad
$422,678
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Palm Mar Arona, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Palm Mar Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Wohnung in Palm Mar mit Gartenblick. Bestehend aus: 1 Schlafzimmer, Badezimmer, Wohnzimmer, …
$186,606
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Zu verkaufen ist eine Doppelwohnung, die sich in der Zone Los Cristianos befindet. Das Apart…
$309,066
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Zum Verkauf steht eine Wohnung im komplexen Inseldorf San Eugenio Alto. Der Komplex hat eine…
$290,405
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Wohnung zum Verkauf in Callao Salvaje - in einer ruhigen Gegend im Süden der Insel Teneriffa…
$174,943
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