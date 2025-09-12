Wohnquartier A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Neues Projekt – Rue Daniel - BAT YAM
Im Zentrum von Bat Yam, im Herzen eines grünen und sich entwickelnden Viertels
Der Bau ist im Gange,
Das Gebäude wird eine Vielzahl von 2 bis 4 Zimmer Wohnungen, mit hochrangigen Oberflächen und raffiniertes Design.
Das Projekt konzentriert sich auf die Qualität der Konstruktion, eine luxuriöse Lobby, angelegte Grünflächen und unmittelbare Nähe zu Parks, Strand, Schulen, öffentlichen Einrichtungen und öffentlichen Verkehrsmitteln.
Lieferung geplant für September 2027.
Begünstigte Bedingungen: 20% bei der Unterzeichnung – Balance bei der Übergabe von Schlüsseln oder je nach Fortschritt.
Das Gebäude:
• Modernes High-End-Steingebäude
• Elegante Eingangshalle und 2 Lifte
• Vorsichtige Landschaftsgestaltung
• Tiefgarage
Die Wohnungen:
• Sonnenterrassen
• Qualitätsausrüstung
• Vorbereitung für die zentrale Klimaanlage
• Moderne Küche mit Quarzarbeitsplatte
Standort auf der Karte
Bat Yam, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
