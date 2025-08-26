  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Herzliya
  Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux

Wohnquartier Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux

Herzliya, Israel
$5,70M
26.08.25
$5,70M
14.07.25
$5,34M
10
ID: 26947
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Herzliya

Über den Komplex

Français Français
Neues Projekt über Herzilya in der neuen Nachbarschaft in der vogue Galil Yam. New Floor Boutique-Gebäude mit moderner Architektur gemischt mit dem Bauhaus-Stil von TLV. Hochrangige inländische und externe Dienstleistungen . Alle Apartments sind ausgestattet und möbliert. Große Auswahl an Wohnung vom Erdgeschoss bis zum Penthouse. Parkplatz und Keller vorhanden.

Standort auf der Karte

Herzliya, Israel

