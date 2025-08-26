  1. Realting.com
Wohnquartier En plein centre ville de jerusalem mekor haim

Jerusalem, Israel
von
$1,03M
26.08.25
$1,03M
14.07.25
$963,487
;
7
ID: 26961
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Neues Immobilienprojekt in Mekor Haim Bezirk, 9 Etagengebäude mit schönen Innen- und Außenvorzügen. Parkplatz für jede Wohnung. Ideale Lage, in der Nähe des Hamesila Parks, der zukünftigen Straßenbahn und ein paar Schritte vom Baka- und Mochava-Viertel entfernt. Germanit. Große Auswahl an Wohnung, von 2 Zimmern bis Penthouse. Lieferung: 30 Monate

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel

