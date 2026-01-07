  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo

Wohnquartier Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo

Tel-Aviv, Israel
von
$1,38M
;
11
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33139
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.01.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Wohnprojekt im Herzen von Yaffo, einschließlich der strategischen Lage, der Ort ein paar Minuten zu Fuß vom shuk haPichpechim (Flea-Markt), lokale Attraktionen, wie Strände und Cafés, in der Nähe der Straßenbahn und dem Hafen. Ein großer Innenhof im europäischen Stil bietet einen hellen und freundlichen privaten Raum für Bewohner. Um die artikuliert Wohngebäude, Mischung aus alt und neu. 3 bestehende Gebäude aus 4 Etagen, deren Fassaden restauriert werden, deren ursprüngliches Volumen (Höhe, Anteile) respektiert wird, um den historischen Charakter zu bewahren, Unterhalb der vorhandenen Gebäude, ein Stockwerk Und 1 neues modernes 7-stöckiges Gebäude über der Lobby 3 Etagen Tiefgarage Fusion zwischen dem alten und dem neuen, die den historischen Charakter von Yafo bewahrt, während die Bereitstellung zeitgenössischen Komfort. An Familien und Investoren angepasst Erwartetes Datum für März 2028. 2p bis 5p Wohnungen mit Terrasse und Penthouse Modernes 7-stöckiges Gebäude, Michaël Angelo Street 2 Zimmer von 2.570.000 sh, zwischen 50m2 und 61m2 mit Terrasse von 5m2 (num Ferienwohnung 2,11,30) 3 Zimmer von 3.690.000 sh zwischen 73 m2 und 87m2 mit Terrassen zwischen 6m2 und 9 m2 (ca. 3, 5, 8, 9,10, 16) 4 Zimmer am rdc, die die Ecke des Gebäudes macht, 91m2 und 3,35 m hoch zur Decke, Belichtung: Nord/Süd/West. Nicht im Freien Preis: 4,403,000 sh (app number 1) 5 Zimmer Von 5.668.000 sh, 109m2 und 2 Terrassen 6.3m2 und 4.5m2 .( num 4) Penthouses: Preis ab 6.909,000 sh 4 Zimmer 151m2 und 107m2 Terrasse, Höhe 2.90m.(ca. 49) Exposition: Nord/Süd 3 Zimmer 108m2 im 7. Stock und 56m2 Terrasse,( App num 52) Mini Penthouse im 6. Stock 4 Zimmer 138m2 und 118m2 Terrasse, Exposition: Nord/Süd/Ost (num 51) Restaurierte alte Gebäude Yehouda yamit 43: Erdgeschoss 3 Zimmer 94m2 mit 4,5 m2 Höhe, Exposition : Ost/Süd, mit Blick auf den Innenhof Preis: 4,135.000 sh (num 1) Penthouse im 4. Stock, 3p 98m2 mit 114 m2 Terrasse Preis 7.990.000 sh (num 20) Yehuda Yamit 39 3 Zimmer von 4.068.000 sh, zwischen 78m2 mit 2 Terrassen von 4m2 und 6m2 und 89m2 mit 2 Terrassen von 6 m2 und 9 m2 Ost/West (num 2, 9) Yehuda hayami 41 Penthäuser 4 Zimmer 166m2 und 110m2 Terrasse und 4 m hohe Decke (num 26) 4 Zimmer 143m2 und 2 Terrassen von 84 m2 und 29 m2 mit Deckenhöhe von 3.30m (num 27) Technische Details: Kontaktieren Sie uns Zahlungsbedingungen: mehrere Optionen sind verfügbar Preise beinhalten nicht unsere Agenturgebühr von 2% ohne Steuern

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
von
$3,60M
Wohnviertel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Haifa, Israel
von
$818,795
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Jerusalem, Israel
von
$1,42M
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,00M
Wohnviertel Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,05M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$1,38M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israel
von
$3,72M
Verkaufen – Old North Tel-Aviv Ultra-recherched Adresse im Herzen des alten Nordens, in der Nähe von Dizengoff, Geschäfte, renommierte Schulen und Annehmlichkeiten. Elegante und grüne Wohnanlage, ideal für anspruchsvolle Familien und Investoren. Neubau mit erworbener Lizenz, Arbeit im Forts…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$1,08M
Projekt U Bat Yam Mordecai Khayat präsentiert ein neues Projekt in Bat Yam: Die U Tours Ein außergewöhnliches Projekt im Herzen von Ramat HaNasi Willkommen bei Tours U, zwei majestätische 31-stöckige Türme, begleitet von einem kommerziellen und Freizeitkomplex, der bald zum Symbol von Bat …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Alle anzeigen Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$907,700
BAT YAM Über das Projekt Das Hotel liegt im Herzen von Bat Yam, in einer ruhigen und renovierten Wohnumgebung, Diese Residenz bietet ein modernes, komfortables und raffiniertes Wohnerlebnis. Das Projekt zeichnet sich durch seine zeitgenössische Architektur aus und kombiniert elegantes Desig…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen