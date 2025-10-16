  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv

Wohnquartier Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$5,13M
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 32659
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 16.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Jerusalem, Israel
von
$896,701
Wohnviertel Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Aschdod, Israel
von
$686,771
Wohnviertel Jerusalem arnona
Jerusalem, Israel
von
$1,46M
Wohnviertel Michkenot ahouma
Jerusalem, Israel
von
$1,09M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement clair dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Netanja, Israel
von
$884,705
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$5,13M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,09M
Projektstatus Mardoche khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Projekt Jabotinsky ist ein Boutique-Gebäude strategisch gelegen 7 Gehminuten vom berühmten Kikar und 6 Minuten vom Strand entfernt In einer der begehrtesten Straßen der Stadt Projektmerkmale Da…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Michkenot ahouma
Wohnviertel Michkenot ahouma
Wohnviertel Michkenot ahouma
Wohnviertel Michkenot ahouma
Wohnviertel Michkenot ahouma
Wohnviertel Michkenot ahouma
Wohnviertel Michkenot ahouma
Jerusalem, Israel
von
$1,24M
Sehr schönes Projekt von 5 Gebäude 6 Stockwerke Geschäft mit einer Auswahl von mehreren Wohnung von 2 Zimmern bis Penthouse. mit einem Traumort die Nähe der öffentlichen Verkehrsmittel (Straße, der berühmte Zug, der Jerusalem mit dem Flughafen Ben Gurion verbindet) Mahane youda . und Saker Park
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Wohnviertel Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Wohnviertel Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Wohnviertel Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Wohnviertel Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$3,84M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen