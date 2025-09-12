  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite

Wohnquartier A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite

Bat Yam, Israel
von
$885,000
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27973
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neues Projekt – Rue Daniel - BAT YAM Im Zentrum von Bat Yam, im Herzen eines grünen und sich entwickelnden Viertels Der Bau ist im Gange, Das Gebäude wird eine Vielzahl von 2 bis 4 Zimmer Wohnungen, mit hochrangigen Oberflächen und raffiniertes Design. Das Projekt konzentriert sich auf die Qualität der Konstruktion, eine luxuriöse Lobby, angelegte Grünflächen und unmittelbare Nähe zu Parks, Strand, Schulen, öffentlichen Einrichtungen und öffentlichen Verkehrsmitteln. Lieferung geplant für September 2027. Begünstigte Bedingungen: 20% bei der Unterzeichnung – Balance bei der Übergabe von Schlüsseln oder je nach Fortschritt. Das Gebäude: • Modernes High-End-Steingebäude • Elegante Eingangshalle und 2 Lifte • Vorsichtige Landschaftsgestaltung • Tiefgarage Die Wohnungen: • Sonnenterrassen • Qualitätsausrüstung • Vorbereitung für die zentrale Klimaanlage • Moderne Küche mit Quarzarbeitsplatte

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A proximite de la mer neve tsedek
Tel-Aviv, Israel
von
$2,61M
Wohnviertel Investi balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$1,07M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Netanja, Israel
von
$1,20M
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Israel
von
$1,98M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Bet Schemesch, Israel
von
$669,000
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$885,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanja, Israel
von
$706,500
Projekt Neun in Netanya .Savyon Eine neue außergewöhnliche Adresse zwischen Stadt und Natur In der Nähe des Meeres und der Einkaufszentren, entdecken Sie Savyon, eine außergewöhnliche Residenz von einem der größten Bauherren Israels. Ideale Lage: neben der PIANO und Ir Yamim, zwischen der…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Alle anzeigen Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Bat Yam, Israel
von
$964,500
Sehr schönes Geschäft Projekt auf Fledermaus Yam befindet sich 10 Minuten von Tel Aviv in 1200 Meter Fuß vom Meer entfernt, und in der Nähe der Tramway und Bahnhof. Große Auswahl an 2-Zimmer-Wohnung im Loft Penthouse. Sehr interessante Preise Flexibler Zeitplan Lieferung 2027
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bon emplacement
Wohnviertel Bon emplacement
Wohnviertel Bon emplacement
Wohnviertel Bon emplacement
Wohnviertel Bon emplacement
Wohnviertel Bon emplacement
Wohnviertel Bon emplacement
Aschkelon, Israel
von
$444,000
Wir bieten derzeit ein außergewöhnliches Programm in Ramot Yoram – Netivot, einem expandierenden Bereich, der Lebensqualität, Natur und modernen Komfort vereint. Was das Projekt vorschlägt: • 3- bis 5-Zimmer-Wohnungen, Penthäuser und Erdgeschoss • Attraktive Preise: ab 1.320.000 • High-End-…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen