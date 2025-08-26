  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5

Wohnquartier Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5

Aschdod, Israel
von
$687,000
26.08.25
$687,000
17.07.25
$643,261
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27040
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neues Immobilienprogramm von 3 Zimmern in Ashdod – Lieferung in 26 Monaten Entdecken Sie ein außergewöhnliches Immobilienprojekt im Herzen von Ashdod, im Bau, mit Lieferung in nur 26 Monaten geplant. Diese neue hochkarätige Residenz liegt auf 8 Etagen und genießt eine privilegierte Lage: in der Nähe des großen Olympischen Pools, des neuen Ashdod Stadions, der Geschäfte, der Synagogen, der Schulen und der Verkehrsmittel. Das Meer und seine Strände sind nur 5 Minuten mit dem Auto entfernt. Wir bieten 3 Zimmer-Appartements, perfekt für optimalen Komfort ausgelegt: Geräumiger Balkon Mamad (safe room) Klimaanlage Privatparkplatz im Keller Zwei Lifte mit einem von Shabbat Das Programm verführt auch mit seinem außergewöhnlichen Zahlungsplan: 5% bei Vertragsunterzeichnung: 114 500 ILS (etwa 28 250 Euro) 5% in 6 Monaten: 114 500 ILS (ca. 28 250 Euro) Die Bilanz bei Schlüssellieferung in 26 Monaten Alles ohne Interesse oder Indexierung – eine seltene Gelegenheit auf dem israelischen Immobilienmarkt. Preise von 290 000 ILS (etwa 565 000 EUR). Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit, in einem der dynamischsten und vielversprechendsten Viertel von Ashdod zu werden. Für weitere Informationen, Pläne und Verfügbarkeit kontaktieren Sie uns jetzt.

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Israel
von
$3
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$705,000
Wohnviertel Haut standing luxueux projet de qualite
Jerusalem, Israel
von
$717,000
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerusalem, Israel
von
$865,200
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$5,55M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Aschdod, Israel
von
$687,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$705,000
Neues Projekt in 2 9-stöckigen Gebäuden und 1 19-stöckiges Gebäude, Kiriat Hayovel Jerusalem Handelszentrum in der Nähe des Projekts, 300m von der Straßenbahn. 2 Lifte, 3 Kindergärten, ein Club für Einwohner, 1 Parkplatz pro Wohnung Lieferbar im März 2028 2 Zimmer 54m2 mit Terrasse von 18m…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Wohnviertel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Wohnviertel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Wohnviertel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Wohnviertel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalem, Israel
von
$1,35M
Neues Katamon Jerusalem Projekt von 2 bis 5 Zimmern, Penthäuser und Erdgeschoss Im Stadtteil Katamonim gelegen, besteht dieses Projekt aus 5 Gebäuden mit 34 Etagen mit Fitnessraum, Synagogen, 5 Aufzügen. Die Straßenbahn führt zum Projektboden. Lieferbar Dezember 2029 Zahlungsmethode Dieses …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Alle anzeigen Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Jerusalem, Israel
von
$1,03M
Neues Immobilienprojekt in Mekor Haim Bezirk, 9 Etagengebäude mit schönen Innen- und Außenvorzügen. Parkplatz für jede Wohnung. Ideale Lage, in der Nähe des Hamesila Parks, der zukünftigen Straßenbahn und ein paar Schritte vom Baka- und Mochava-Viertel entfernt. Germanit. Große Auswahl an Wo…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen