Wohnquartier Nouveau projet a katamonim jerusalem

Jerusalem, Israel
$1,58M
26.08.25
14.07.25
ID: 26817
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Neues Projekt in Katamon Jerusalem in der Nähe aller Einrichtungen, Geschäfte, Restaurants, Canion Hadar, in der Nähe von Emek... 7-stöckiges Gebäude verfügbar im März 2026 Pinoui /binoui, Fußbodenheizung, Aufzug, Parkplatz, Keller optional, Gegensprechanlage Letzte Wohnungen ,4p,rez de Jardin 131 M2 und 28m2 Garten bei 5.270.000sh 4p,113m2 und35m2 Garten zu 4.720.000sh Die Preise können sich ändern und beinhalten nicht unsere Agenturgebühren, die 2% ohne Steuern sind Für weitere Informationen oder einen Besuch, Rufen Sie uns sofort an unter der Nummer 054 946 1963

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel

Hypotheken-Rechner

