  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A proximite de la mer neve tsedek

Wohnquartier A proximite de la mer neve tsedek

Tel-Aviv, Israel
von
$2,61M
26.08.25
$2,61M
14.07.25
$2,44M
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 26933
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
sehr schönes Projekt auf Tel Aviv in der Nähe des Meeres und des berühmten Viertels Neve Tsedek. Penthouse mit 4 Zimmern, 3 Bett mit 2 schmutzigen Bädern. eine schöne Terrasse von 56 m2 im 7. Stock. mit 1 Parkplatz. Lieferung 8 Monate .

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet immobilier
Aschkelon, Israel
von
$870,000
Wohnviertel Holyland bait vagan
Jerusalem, Israel
von
$1,23M
Wohnviertel Haut standing
Aschkelon, Israel
von
$474,000
Wohnviertel En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Jerusalem, Israel
von
$897,000
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerusalem, Israel
von
$960,000
Sie sehen gerade
Wohnquartier A proximite de la mer neve tsedek
Tel-Aviv, Israel
von
$2,61M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Alle anzeigen Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanja, Israel
von
$848,250
Mardoche khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Projekt Ussishkine 12 ist ein Boutique-Gebäude strategisch gelegen 3 Gehminuten vom berühmten Kikar und 4 Minuten vom Strand entfernt In einer der begehrtesten Straßen der Stadt Projektmerkmale Das Projekt um…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerusalem, Israel
von
$865,200
Neues Projekt in Kiryat Hayovel, Wohnungen von 3 bis 5 Zimmern, besteht aus 2 Gebäuden von 20 Etagen und 2 von 9 Etagen Projekt Neun Lieferbar Dezember 2026 Die bestehenden öffentlichen Räume werden mit neuen und breiten Gehwegen zu Grünflächen entwickelt und umgebaut, ein neues Kulturzent…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Wohnviertel En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Wohnviertel En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Wohnviertel En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Wohnviertel En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Alle anzeigen Wohnviertel En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Wohnviertel En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Jerusalem, Israel
von
$705,000
Sehr schönes Projekt auf Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya, Eine Residenz von 2 Gebäuden, ein Gebäude von 8 Etagen und ein Turm von 18 Stockwerken. Große Auswahl an Wohnung mit großem Balkon von 2 bis 5 Zimmern mit Erdgeschoss und Penthouse. Parkplatz für jede Wohnung, Keller optional. Lie…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen