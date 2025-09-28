  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme

Wohnquartier Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme

Tel-Aviv, Israel
von
$3,45M
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28125
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 28.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,20M
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
von
$1,13M
Wohnviertel En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Jerusalem, Israel
von
$899,400
Wohnviertel Projet immobilier
Aschkelon, Israel
von
$509,700
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanja, Israel
von
$885,000
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
von
$3,45M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,33M
Projektstatus Mardoche khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Projekt Jabotinsky ist ein Boutique-Gebäude strategisch gelegen 7 Gehminuten vom berühmten Kikar und 6 Minuten vom Strand entfernt In einer der begehrtesten Straßen der Stadt Projektmerkmale Da…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,05M
Neues Projekt in Holyland Jerusalem, in einem 30-stöckigen Gebäude, in der Nähe von Bayit Vegan und Ramat Sharet und 5 Minuten von Malha Canyon und der Straße zu allen Jerusalem Luxus-Lobby mit 4 Aufzügen, Wache und Fitnessraum. Parkplatz und Keller für jede Wohnung Eintritt in 2027 Von 3 …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Alle anzeigen Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Bat Yam, Israel
von
$930,000
BAT YAM – Gold Square Luxus intime Residenz PREVENT – Bau im Fortschritt Geplante Lieferung : Juni 2026 Strand nur 150 m entfernt Straßenbahn 200 m (12 min von Tel-Aviv) Zentraler Bezirk, in der Nähe aller Annehmlichkeiten Projektvorteile Günstige Zahlungsbedingungen: 20% bei Anmeldung – 8…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen