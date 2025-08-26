  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanja
  4. Wohnquartier A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite

Wohnquartier A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite

Netanja, Israel
von
$1,09M
26.08.25
$1,09M
14.07.25
$1,02M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 26870
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Projektstatus Mardoche khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Projekt Jabotinsky ist ein Boutique-Gebäude strategisch gelegen 7 Gehminuten vom berühmten Kikar und 6 Minuten vom Strand entfernt In einer der begehrtesten Straßen der Stadt Projektmerkmale Das Projekt umfasst mehrere Apartments von 3 Zimmern bis 5 Zimmern sowie 2 Penthouses mit Terrasse. Außener Natursteinbelag Vier Wohnungen pro Etage Das Gebäude wird mit einer Doppel-Lobby mit einer Deckenhöhe von 5 Metern ausgestattet und vom Architekten entworfen 2 Lifte inklusive chabbatic Tiefgaragen Lieferung Ende Dezember 2027 Bankgarantie Merkmale der Wohnung Wohnung von 3 Zimmern mit einer Oberfläche von 91 m2 plus eine Terrasse von 12.5m2 Wohnung von 4 Zimmern mit einer Oberfläche von 108 m2 plus eine Terrasse von 12.5m2 Wohnung von 5 Zimmern mit einer Oberfläche von 130 m2 plus eine Terrasse von 25,5m2 Boden im ganzen Haus 80x80 Zentrale Klimaanlage Qualität Badezimmermöbel Grohe Markenventil Innentür der Qualitäten Anpassbare Küche Elektrische Geschäfte in allen Haus Für weitere Informationen kontaktieren Mardochee Khayat 0523362121

Standort auf der Karte

Netanja, Israel

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aschdod, Israel
von
$2,25M
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aschdod, Israel
von
$1,65M
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanja, Israel
von
$960,000
Wohnviertel Bonne occasion
Aschkelon, Israel
von
$558,000
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$711,000
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,09M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Alle anzeigen Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Aschdod, Israel
von
$1,35M
Neues und neuestes neues Programm von Ashdod Marina Füße im Wasser Bau eines sehr hohen Standes mit den besten Materialien Vor den Booten und dem Meer, in der Nähe von Cafés, Restaurants und Geschäften Wohnort: Eingangshalle 5 Sterne Holzeintritt Parkplatz und Keller unter dem Boden Ultra sc…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,05M
Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Projekt Dizengoff 43 ist ein Boutique-Gebäude strategisch gelegen 2 Gehminuten vom berühmten Kikar und 6 Gehminuten vom Strand entfernt Kommen Sie live am Fuße von Kikar und all diese Geschäfte Projektmerkmale…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$3,00M
Lage Privilegiert, in der Nähe des königlichen Strandes Hotelt nur wenige Schritte vom Meer entfernt. 6 Floor Shop Projekt mit High-End und luxuriösen Dienstleistungen. Eine ökologische Konstruktion. Meerblick sogar aus der ersten Etage. 1 Parkplatz für jede Wohnung. die Oberflächen der Wohn…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen