  4. Wohnquartier Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives

Aschdod, Israel
von
$1,02M
26.08.25
$1,02M
14.07.25
$955,060
;
6
ID: 26798
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Français Français
Wir freuen uns, Ihre zukünftige Wohnung in der brandneuen Stadtteil Shimon Peres in Ashdod zu präsentieren. Sonderangebote und Zahlungsbedingungen : 4 Zimmer Apartments Fläche: 122 m2 Wohnfläche + 14 m2 Terrasse Preis ab 3 140 000 Wohnungen 5 Zimmer Fläche: 131 m2 Wohnfläche + 14 m2 Terrasse Preis ab 3 400 000 Zahlungsbedingungen: 7% auf Unterschrift 8% zu Beginn der Arbeit 85% bei Lieferung Ohne Indexierung! Preis heute für Lieferung in 5 Jahren! Technische Daten – Apartments 4 bis 5 Zimmer Baugewerbe: Grünbau nach 5281 Natursteinfassade oder Porcellanosa Wärme- und Schalldämmung Hohe Deckenhöhe in gemeinsamen Bereichen Intelligenter Aufzug mit Designbeleuchtung Video-Intercom mit Farbbildschirm Geräumige Eingangshalle, technisches Zimmer und Fahrradraum Vorinstallation für kanalfähige Klimaanlage Bewaffnete Tür am Eingang, hochwertige Innentüren Intelligentes elektrisches System Privater Speicherplatz für jede Einheit Innenbereich der Wohnungen: Zeitgenössische und leuchtende Architektur Porcellanosa High-End Fliesen (100x100 / 80x80 cm) Geräumiger Balkon mit Design-Glasgeländer Zubereitung für Jacuzzi und Außenküche auf Balkon (je nach Modell) TV und RJ45 Steckdosen in allen Zimmern Elektrische Rollläden mit Designschaltern Vorinstallierte kanalfähige Klimaanlage 3x25A Drehstrom Badezimmer: Moderne Fliesen in allen Wasserteilen Hängemöbel + Spiegel in der Elternsuite Doppelwaschbecken im Kinderbad (je nach Wohnung) WC in allen Badezimmern ausgesetzt Belüftungseinrichtungen in jedem Badezimmer Küche: High-End Küche mit zentraler Insel Eingebaute Spüle mit Designhahn Lage für Geschirrspüler, Backofen und Doppelkühlschrank Quarz- oder Granitarbeitsplatte Große Lagerung Vorbereitung für elektrische Ladestation für Auto Ashdod ist eine expandierende Stadt mit hohem Entwicklungspotenzial. Shimon Peres enthält: Über 3.600 neue Gehäuseeinheiten Dynamische Handelszonen Moderne öffentliche Einrichtungen Große Grünflächen für optimale Lebensqualität Diese Entwicklung wird neue Arbeitsplätze schaffen und die wachsende Nachfrage nach Wohnungen erfüllen. Eine strategische Lage: In der Nähe des Universitätscampus, des High Tech Park und des Bahnhofs bietet dieses Immobilienprojekt eine moderne, dynamische und vernetzte Wohnumgebung.

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel

