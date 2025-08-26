Wohnquartier Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Wir freuen uns, Ihre zukünftige Wohnung in der brandneuen Stadtteil Shimon Peres in Ashdod zu präsentieren.
Sonderangebote und Zahlungsbedingungen :
4 Zimmer Apartments Fläche: 122 m2 Wohnfläche + 14 m2 Terrasse Preis ab 3 140 000
Wohnungen 5 Zimmer Fläche: 131 m2 Wohnfläche + 14 m2 Terrasse Preis ab 3 400 000
Zahlungsbedingungen:
7% auf Unterschrift
8% zu Beginn der Arbeit
85% bei Lieferung
Ohne Indexierung!
Preis heute für Lieferung in 5 Jahren!
Technische Daten – Apartments 4 bis 5 Zimmer
Baugewerbe:
Grünbau nach 5281
Natursteinfassade oder Porcellanosa
Wärme- und Schalldämmung
Hohe Deckenhöhe in gemeinsamen Bereichen
Intelligenter Aufzug mit Designbeleuchtung
Video-Intercom mit Farbbildschirm
Geräumige Eingangshalle, technisches Zimmer und Fahrradraum
Vorinstallation für kanalfähige Klimaanlage
Bewaffnete Tür am Eingang, hochwertige Innentüren
Intelligentes elektrisches System
Privater Speicherplatz für jede Einheit
Innenbereich der Wohnungen:
Zeitgenössische und leuchtende Architektur
Porcellanosa High-End Fliesen (100x100 / 80x80 cm)
Geräumiger Balkon mit Design-Glasgeländer
Zubereitung für Jacuzzi und Außenküche auf Balkon (je nach Modell)
TV und RJ45 Steckdosen in allen Zimmern
Elektrische Rollläden mit Designschaltern
Vorinstallierte kanalfähige Klimaanlage
3x25A Drehstrom
Badezimmer:
Moderne Fliesen in allen Wasserteilen
Hängemöbel + Spiegel in der Elternsuite
Doppelwaschbecken im Kinderbad (je nach Wohnung)
WC in allen Badezimmern ausgesetzt
Belüftungseinrichtungen in jedem Badezimmer
Küche:
High-End Küche mit zentraler Insel
Eingebaute Spüle mit Designhahn
Lage für Geschirrspüler, Backofen und Doppelkühlschrank
Quarz- oder Granitarbeitsplatte
Große Lagerung
Vorbereitung für elektrische Ladestation für Auto
Ashdod ist eine expandierende Stadt mit hohem Entwicklungspotenzial.
Shimon Peres enthält:
Über 3.600 neue Gehäuseeinheiten
Dynamische Handelszonen
Moderne öffentliche Einrichtungen
Große Grünflächen für optimale Lebensqualität
Diese Entwicklung wird neue Arbeitsplätze schaffen und die wachsende Nachfrage nach Wohnungen erfüllen.
Eine strategische Lage: In der Nähe des Universitätscampus, des High Tech Park und des Bahnhofs bietet dieses Immobilienprojekt eine moderne, dynamische und vernetzte Wohnumgebung.
Standort auf der Karte
Aschdod, Israel
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen