  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Rova hayovel kyriat yovel

Jerusalem, Israel
$893,475
3
ID: 33197
Letzte Aktualisierung: 23.01.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

ROVA HAYOVEL – Residential Excellence in Kyriat Yovel Ideal im Herzen von Kyriat Yovel, Rehov Uruguay, in der Nähe von Geschäften, Transport, Schulen und Annehmlichkeiten, bietet das Projekt ROVA HAYOVEL eine seltene lebendige Umgebung, die Komfort, Modernität und Qualität kombiniert. Dieses exklusive Boutique-Projekt, unterzeichnet von renommierten Promotoren Guy und Doron Lévy, anerkannt für ihre Ernsthaftigkeit und die Qualität ihrer Errungenschaften, wurde in jedem Detail entworfen, um ein hochwertiges Wohnerlebnis zu bieten. Das Gebäude mit einem eleganten und zeitgenössischen Design wird von luxuriösen Dienstleistungen, sauberen Oberflächen und hellen Räumen profitieren, die höchsten Standards an Komfort und Ästhetik erfüllen. Apartments von 2,5 bis 5 Zimmer High-End-Dienstleistungen Zentrale Lage und Suche Eine ideale Gelegenheit, in einem Entwicklungsviertel zu leben oder zu investieren, in einem seltenen und qualitativen Projekt.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
