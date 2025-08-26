  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Holyland bait vagan

Wohnquartier Holyland bait vagan

Jerusalem, Israel
von
$1,23M
26.08.25
$1,23M
14.07.25
$1,15M
;
13
ID: 26914
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Im Herzen von Bait Vagan ist die neue Phase des Holyland-Komplexes endlich verfügbar, mit einer großen Auswahl an Wohnungen von 3 Zimmern bis zum Penthouse und Erdgeschoss.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel

Sie sehen gerade
Wohnquartier Holyland bait vagan
Jerusalem, Israel
von
$1,23M
