Wohnquartier Haut standing luxueux projet de qualite

Jerusalem, Israel
$2,22M
26.08.25
$2,22M
14.07.25
$2,08M
8
ID: 26942
Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

New Luxury Residence im berühmten Stadtteil Mekor Haim in voller Ausdehnung, Avital 3 ist ein 6stöckiges, luxuriöses Boutique-Gebäude, das von der führenden Firma Yoma Architect und Designer mit einem ultra zeitgenössischen Design mit Materialien und einer Bautechnik von höchster Qualität entworfen wurde. . Große Auswahl an Wohnungen von: 2 Zimmer im Penthouse mit Garten Erdgeschoss. - 2 Zimmer im Erdgeschoss von 44 m2 mit Garten von 16 m2 - 4 Zimmer Erdgeschoss von 117 m2 mit Garten von 142 m2 - 3 Zimmer von 83 m2 + Balkon von 3 m2 - 5 Zimmer von 112 m2 + Terrasse von 11 m2 - Penthouse 210 m2 Fläche 42 m2 Terrasse . Keller und Parkplatz für jede Wohnung. Lieferung 30 Monate Flexibler Zeitplan .

Jerusalem, Israel

Wohnquartier Haut standing luxueux projet de qualite
Jerusalem, Israel
von
$2,22M
