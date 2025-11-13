  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  Wohnquartier Bonne affaire

Wohnquartier Bonne affaire

Jerusalem, Israel
von
$854,715
;
2
ID: 32870
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 13.11.25

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Jerusalem, Israel
Wohnviertel En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Jerusalem, Israel
von
$704,765
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanja, Israel
von
$995,668
Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Netanja, Israel
von
$1,15M
Wohnviertel Bat yam cote mer
Bat Yam, Israel
von
$602,799
Wohnviertel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$3,60M
Wohnquartier Bonne affaire
Jerusalem, Israel
von
$854,715
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,56M
Immobilier.co.il
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanja, Israel
von
$899,700
Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Projekt Dizengoff 43 ist ein Boutique-Gebäude strategisch gelegen 2 Gehminuten vom berühmten Kikar und 6 Gehminuten vom Strand entfernt Kommen Sie live am Fuße von Kikar und all diese Geschäfte Projektmerkmale…
Immobilier.co.il
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Israel
von
$5,70M
Neues Projekt über Herzilya in der neuen Nachbarschaft in der vogue Galil Yam. New Floor Boutique-Gebäude mit moderner Architektur gemischt mit dem Bauhaus-Stil von TLV. Hochrangige inländische und externe Dienstleistungen . Alle Apartments sind ausgestattet und möbliert. Große Auswahl an Wo…
Immobilier.co.il
