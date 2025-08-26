  1. Realting.com
Wohnquartier Jerusalem arnona

Jerusalem, Israel
$1,46M
26.08.25
$1,46M
14.07.25
$1,37M
3
ID: 26831
Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

ARNONA RESIDENCE PROJECT - Beruf: 30. April 2029. Wohnprojekt in Arnona Bezirk, Zwei 22-geschossige Gebäude In der Nähe der Ein Guedi Street und in der Nähe der Hevron Street mit der Straßenbahn. Große Auswahl an geräumigen 3- und 5-Zimmer-Wohnungen, diese Gebäude enthalten auch Mini-Penthouses und Penthäuser. Die Residenz umfasst einen Club für Einwohner, eine Synagoge, einen Fitnessraum, eine elegante Eingangshalle und eine Crèche mit eigenem Eingang.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel

