  4. Wohnquartier Neuf vue sur la mer

Wohnquartier Neuf vue sur la mer

Naharija, Israel
von
$589,380
8
ID: 33195
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 23.01.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Nordbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Akko
  • Dorf
    Naharija

Über den Komplex

Français Français
TOWER PREMIUM PROJEKT Apartments 4 und 5 Zimmer Lieferung geplant für Juni 2027 Von 1.880.000 nis Sofortiges monatliches Einkommen aus Unterschrift Direktverkaufshersteller ohne Agenturgebühren

Standort auf der Karte

Naharija, Israel
