  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence

Wohnquartier Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence

Bat Yam, Israel
von
$1,29M
;
13
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33101
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 25.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
VERKAUF – RIVIERA PROJECT Exklusive PRESAL Bedingungen für unsere Agentur auf den ersten 5 Wohnungen verkauft ausgehandelt. First Sealine – PRESAL – Außergewöhnliche Bedingungen Seltene Gelegenheit auf der ersten Meereslinie, nur wenige Minuten von Tel-Aviv entfernt. Die Riviera ist ein außergewöhnliches Luxus-Wohnungsprojekt mit einer einzigartigen Kunst des Lebens gegenüber dem Mittelmeer, mit klarem Meerblick und einem eleganten, ruhigen und nachgefragten Ambiente. Das Projekt zeichnet sich durch eine hochmoderne zeitgenössische Architektur und eine totale Trennung zwischen dem Wohngebiet und einem Geschäftshotel auf den unteren Ebenen aus und garantiert den Bewohnern Ruhe, Privatsphäre und absoluten Komfort. Unabhängiger Wohneingang, dedizierte Halle und reservierte Aufzüge. Ideal gelegen, hat das Projekt direkten Zugang zur Promenade und zum Strand, in der Nähe von Geschäften, Restaurants, Freizeit und Transport, mit einer schnellen Anbindung an Tel Aviv über die Straßenbahn. Die Residenz bietet eine breite Palette von Wohnungen 3, 3,5 und 5 Zimmer, sowie ein außergewöhnliches Penthouse. Die geräumigen und hellen Apartments verfügen über großzügige Terrassen, große Buchtfenster und ein modernes Design mit High-End-Finish. Alle Unterkünfte befinden sich im 6. Stock mit offenem Meerblick (zumindest teilweise auf der Fassade). Eigenschaften des Stehens: voll installierte Klimaanlage, isolierte Fenster, Design Innentüren, elegante Badezimmer, Shabbat Aufzug und klassische Parkplätze. Das Penthouse bietet eine echte private Etage, mit spektakulärem Panoramablick, riesige Dachterrasse und Möglichkeit des privaten Pools. Projekt geleitet von einem anerkannten Entwickler, mit über 60 Jahren Erfahrung und über 100 Gebäude an Bat Yam geliefert. Bewilligung, Bankgarantie Mizrahi, Startarbeit in 2 Monaten. Preis ab 4,2 M Attraktive Zahlungsbedingungen: 15% auf Unterschrift, Balance in 2 Jahren

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Jerusalem, Israel
von
$1,05M
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$2,91M
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerusalem, Israel
von
$1,04M
Wohnviertel A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Harish, Israel
von
$308,952
Wohnviertel En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Jerusalem, Israel
von
$918,887
Sie sehen gerade
Wohnquartier Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$1,29M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanja, Israel
von
$980,800
Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Sie suchen ein neun netanya Projekt Dieses schöne Projekt ist für Sie gemacht Project Momento ist ein luxuriöser Komplex, der Haus und Geschäft strategisch verbindet, weniger als 3 Gehminuten vom berühmten Kika…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
von
$1,40M
Seltenes und prestigeträchtiges Projekt in einem unabhängigen Gebäude von nur 23 exklusiven Wohnungen. Premium Lage im Herzen der legendären Shenkin Street, in der Nähe des Carmel Market, Rothschild Boulevard und der Strände. Apartments von 2 bis 5 Zimmern, hell und geräumig, mit großen Te…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,59M
Neues Projekt von 4 Gebäuden von 10 und 12 Etagen mit Wohnungen von 3 bis 6 Zimmern. Das Hotel liegt im Stadtteil Katamonim, in der Nähe von Katamon Hayeshana, 5 Gehminuten von Rachel Imenou Street, in der Nähe der Cafés und Restaurants der Emek Refaim Street, 5 Gehminuten von der Innenstadt…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen