  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod

Wohnquartier Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod

Aschdod, Israel
von
$1,65M
26.08.25
$1,65M
14.07.25
$1,54M
;
11
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 26956
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neues und neuestes neues Programm von Ashdod Marina Füße im Wasser Bau eines sehr hohen Standes mit den besten Materialien Vor den Booten und dem Meer, in der Nähe von Cafés, Restaurants und Geschäften Wohnort: Eingangshalle 5 Sterne Holzeintritt Parkplatz und Keller unter dem Boden Ultra schnelle Aufzüge einschließlich eines Shabat Die Wohnungen: Bewaffnete Eingangstür Design Innentür "Pandoor" Grundstück 1 Meter Terrasse in Teck Küche mit Möbeln und Marmor Elektrische Rollläden im gesamten Apartment Geschlossene Schaltung Video-Intercom Solares oder elektrisches Warmwasser

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Holyland bait vagan
Jerusalem, Israel
von
$1,23M
Wohnviertel A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Harish, Israel
von
$318,000
Wohnviertel En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Jerusalem, Israel
von
$974,400
Wohnviertel En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Jerusalem, Israel
von
$897,000
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aschdod, Israel
von
$2,25M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Aschdod, Israel
von
$1,65M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Wohnviertel En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Wohnviertel En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Wohnviertel En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Wohnviertel En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Alle anzeigen Wohnviertel En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Wohnviertel En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Jerusalem, Israel
von
$705,000
Sehr schönes Projekt auf Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya, Eine Residenz von 2 Gebäuden, ein Gebäude von 8 Etagen und ein Turm von 18 Stockwerken. Große Auswahl an Wohnung mit großem Balkon von 2 bis 5 Zimmern mit Erdgeschoss und Penthouse. Parkplatz für jede Wohnung, Keller optional. Lie…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Haut standing luxueux projet de qualite
Wohnviertel Haut standing luxueux projet de qualite
Wohnviertel Haut standing luxueux projet de qualite
Wohnviertel Haut standing luxueux projet de qualite
Wohnviertel Haut standing luxueux projet de qualite
Alle anzeigen Wohnviertel Haut standing luxueux projet de qualite
Wohnviertel Haut standing luxueux projet de qualite
Jerusalem, Israel
von
$1,30M
New Luxury Residence im berühmten Stadtteil Mekor Haim in voller Ausdehnung, Avital 3 ist ein 6stöckiges, luxuriöses Boutique-Gebäude, das von der führenden Firma Yoma Architect und Designer mit einem ultra zeitgenössischen Design mit Materialien und einer Bautechnik von höchster Qualität en…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Wohnviertel En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Wohnviertel En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Wohnviertel En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Wohnviertel En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Alle anzeigen Wohnviertel En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Wohnviertel En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Jerusalem, Israel
von
$897,000
Sehr schönes Projekt auf Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya, Eine Residenz von 2 Gebäuden, ein Gebäude von 8 Etagen und ein Turm von 18 Stockwerken. Große Auswahl an Wohnung mit großem Balkon von 2 bis 5 Zimmern mit Erdgeschoss und Penthouse. Parkplatz für jede Wohnung, Keller optional. Lie…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen