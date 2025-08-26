  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya

Wohnquartier En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya

Jerusalem, Israel
$870,000
26.08.25
$870,000
14.07.25
$814,610
5
ID: 26954
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Sehr schönes Projekt auf Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya, Eine Residenz von 3 Gebäuden, einschließlich 2 Gebäude von 9 Etagen und 1 von 16 Etagen. Große Auswahl an Wohnung mit großem Balkon von 2 bis 5 Zimmern mit Erdgeschoss und Penthouse. Parkplatz für jede Wohnung, Keller für einige Wohnungen reserviert. Lieferung 50 Monate . Startpreis für einen von 2 Stück: 67 m2 mit 12 m2 Terrasse : 2300000 nis Das Bezirk Kiryat Yovel genießt eine herrliche Aussicht und befindet sich in einer strategischen Lage mit einem optimalen Zugang zu den Hauptstraßen, einschließlich Begin Boulevard und Golomb Street. Die Gegend ist auch ideal in der Nähe des Einkaufszentrums Malcha und des Stadions Teddy. In der Nähe befinden sich die Bezirke Beit VeGan, sowie Ramat Denya und Ramat Sharet.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel

