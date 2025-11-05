  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite

Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite

Jerusalem, Israel
von
$1,36M
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 32819
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 04.11.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Bet Schemesch, Israel
von
$659,780
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$554,815
Wohnviertel Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,59M
Wohnviertel Projet immobilier
Aschkelon, Israel
von
$869,710
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Israel
von
$5,70M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Jerusalem, Israel
von
$1,36M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Alle anzeigen Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Jerusalem, Israel
von
$646,584
Neues Immobilienprojekt in Mekor Haim Bezirk, 9 Etagengebäude mit schönen Innen- und Außenvorzügen. Parkplatz für jede Wohnung. Ideale Lage, in der Nähe des Hamesila Parks, der zukünftigen Straßenbahn und ein paar Schritte vom Baka- und Mochava-Viertel entfernt. Germanit. Große Auswahl an Wo…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Wohnviertel Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Wohnviertel Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Wohnviertel Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Wohnviertel Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Alle anzeigen Wohnviertel Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Wohnviertel Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Bat Yam, Israel
von
$1,60M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Wohnviertel En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Wohnviertel En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Wohnviertel En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Wohnviertel En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Wohnviertel En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Wohnviertel En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Jerusalem, Israel
von
$899,100
Wohnprojekt auf kiriat Menahem grenzt kiriat yovel besteht aus 2 Türmen von 31 Stock und 3 Gebäuden von 9 Stockwerken, das Projekt befindet sich am Fuße der neuen Tramway. Große Auswahl an Wohnung von 3 Zimmern bis Penthouse. Parkplatz für jede Wohnung. Flexibler Zeitplan mit Bezahlbarkeit .…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen