  Israel
  Netanja
  Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf

Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf

Netanja, Israel
von
$1,20M
26.08.25
$1,20M
14.07.25
$1,12M
;
5
ID: 26874
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Entdecken Sie unser neues Vorverkaufsprojekt, vermarktet von Mardochee Khayat, Ihrem neuen Projektspezialisten. In der renommierten Nachbarschaft von Netanya, Ramat Poleg, bietet unsere Residenz eine ideale Lage in der Nähe des Ir Yamam Canyon, des schönen Strandes von Poleg, renommierte Schulen und der großen Synagoge von Poleg. Dieses exklusive Immobilienprojekt kombiniert Qualität der Konstruktion, modernes Design und Komfort des Lebens. Jede Wohnung ist sorgfältig gestaltet und bietet geräumige und helle Räume, um alle Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Ob Sie einen Hauptwohnsitz oder eine Investition suchen, unser Projekt wird Ihre höchsten Erwartungen erfüllen. Durch die Auswahl unseres Projekts im Vorverkauf profitieren Sie von einer einzigartigen Möglichkeit, Ihre Zukunft zu Hause zu günstigen Konditionen zu erwerben. Verpassen Sie nicht diese außergewöhnliche Gelegenheit, Besitzer in einem der beliebtesten Viertel von Netanya zu werden. Projektmerkmale Das Poleg-Projekt umfasst verschiedene Arten von Wohnungen von 3 Zimmern bis 5 Zimmern sowie ein Penthouse und ein Gartengrundstück. Naturstein und Aluminium Außenbeschichtung Das Gebäude wird mit einer Doppel-Lobby mit einer sehr schönen Deckenhöhe ausgestattet vom Architekten entworfen und entworfen 2 Lifte inklusive chabbatic Tiefgaragen Lieferung in 2 Jahren Bankgarantie Apartment verfügt über Boden im ganzen Haus 80x80 Zentrale Klimaanlage neueste Generation Qualität Badezimmermöbel Grohe Markenventil Qualität Innentür Anpassbare Küche Elektrische Geschäfte in allen Haus Typ Wohnung Ferienwohnung 3 Zimmer von 77 m2 +12m2 Terrasse Ferienwohnung 4 Zimmer 105 m2 + 13m2 Terrasse Ferienwohnung 5 Zimmer mit 131 m2+16m2 Terrasse

Standort auf der Karte

Netanja, Israel

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
