  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite

von
6
ID: 28026
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.09.25

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam

Über den Komplex

TAMA IMMOBILAR PROJEKT 38 – BAT YAM Leben Sie in der Nähe des Meeres, in einer der beliebtesten Straßen von Bat Yam – Ha'Atsmaout Street. Projekt bereits gut fortgeschritten, geplante Lieferung: aktuell 2026 Das Hotel liegt in einer eleganten und ruhigen Straße in der Nähe des Meeres, mit klarem Blick auf einen grünen Park, der zum Strand absteigt. Es bleibt zu verkaufen: Einige 3-Zimmer-Wohnungen mit Rückterrasse von 2.290.000NIS 1 Mini-Penthouse 5 geräumige Zimmer 118m2 4.380.000NIS Ferienwohnungen mit Mamads ausgestattet Außergewöhnliche Zahlungsbedingungen: Eine seltene Gelegenheit, in einer idyllischen Umgebung in Bat Yam zu leben oder zu investieren, in der Nähe des Meeres, Parks und alle Annehmlichkeiten, einschließlich der Straßenbahnhaltestelle.

Standort auf der Karte

Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$555,000
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Netanja, Israel
von
$876,000
Wohnviertel A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite
Chadera, Israel
von
$987,000
Wohnviertel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Jerusalem, Israel
von
$870,000
Wohnviertel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalem, Israel
von
$1,05M
Andere Komplexe
Jerusalem, Israel
von
$870,000
Sehr schönes Projekt auf Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya, Eine Residenz von 3 Gebäuden, einschließlich 2 Gebäude von 9 Etagen und 1 von 16 Etagen. Große Auswahl an Wohnung mit großem Balkon von 2 bis 5 Zimmern mit Erdgeschoss und Penthouse. Parkplatz für jede Wohnung, Keller für einige W…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Netanja, Israel
von
$885,000
Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Projekt Dizengoff 43 ist ein Boutique-Gebäude strategisch gelegen 2 Gehminuten vom berühmten Kikar und 6 Gehminuten vom Strand entfernt Kommen Sie live am Fuße von Kikar und all diese Geschäfte Projektmerkmale…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Netanja, Israel
von
$960,000
Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Sie suchen ein neun netanya Projekt Dieses schöne Projekt ist für Sie gemacht Project Momento ist ein luxuriöser Komplex, der Haus und Geschäft strategisch verbindet, weniger als 3 Gehminuten vom berühmten Kika…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
