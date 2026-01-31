  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Unterbezirk Akko, Israel

Naharija
Wohnviertel Neuf vue sur la mer
Naharija, Israel
von
$589,380
TOWER PREMIUM PROJEKT Apartments 4 und 5 Zimmer Lieferung geplant für Juni 2027 Von 1.880.000 nis Sofortiges monatliches Einkommen aus Unterschrift Direktverkaufshersteller ohne Agenturgebühren
Wohnviertel Neuf vue sur la mer
Naharija, Israel
von
$721,050
TOWER PREMIUM PROJEKT Apartments 4 und 5 Zimmer Lieferung geplant für Juni 2027 Von 1.880.000 nis Sofortiges monatliches Einkommen aus Unterschrift Direktverkaufshersteller ohne Agenturgebühren
