Wohnquartier Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux

  Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux



Herzliya, Israel

26.08.25

14.07.25

10
ID: 26944
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Herzliya

Über den Komplex

Français Français
Neues Projekt über Herzilya in der neuen Nachbarschaft in der vogue Galil Yam. New Floor Boutique-Gebäude mit moderner Architektur gemischt mit dem Bauhaus-Stil von TLV. Hochrangige inländische und externe Dienstleistungen . Alle Apartments sind ausgestattet und möbliert. Große Auswahl an Wohnung vom Erdgeschoss bis zum Penthouse. Parkplatz und Keller vorhanden.

Standort auf der Karte

Herzliya, Israel

Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$3,00M
Wohnviertel Nouveau projet a katamonim jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,58M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement clair dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Netanja, Israel
von
$885,000
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,05M
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Aschdod, Israel
von
$930,000

Herzliya, Israel
von

Wohnviertel Jerusalem arnona
Wohnviertel Jerusalem arnona
Wohnviertel Jerusalem arnona
Wohnviertel Jerusalem arnona
Jerusalem, Israel
von
$1,07M
ARNONA RESIDENCE PROJECT - Beruf: 30. April 2029. Wohnprojekt in Arnona Bezirk, Zwei 22-geschossige Gebäude In der Nähe der Ein Guedi Street und in der Nähe der Hevron Street mit der Straßenbahn. Große Auswahl an geräumigen 3- und 5-Zimmer-Wohnungen, diese Gebäude enthalten auch Mini-Pent…
Wohnviertel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Wohnviertel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Wohnviertel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Wohnviertel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Wohnviertel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,32M
Neues Projekt Ramat Sharet Jerusalem Grenze Bet veigan Bestehend aus 2 Gebäuden von 19 und unter 7 Etagen Gebäude, bestehend aus vielen Geschäften im Erdgeschoss, einem riesigen Terrassengarten, 3 Aufzüge (einschließlich 2 von chabat), Wetten haknesset,... Lieferbar Mai 2029 3 Zimmer 80m2 …
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Aschdod, Israel
von
$771,000
Neues Programm im Bau in "Ashdod Park", neue Nachbarschaft mit mehr als 2700 Wohnungen im Bau sowie alle notwendigen Infrastruktur. Jede Wohnung mit Balkon, Parkplatz und Klimaanlage. Möglichkeit, 10% zu zahlen und 3 Monate vor Lieferung, ohne Indizes oder Zinsen auszugleichen
