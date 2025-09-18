Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
TAMA IMMOBILAR PROJEKT 38 – BAT YAM
Leben Sie in der Nähe des Meeres, in einer der beliebtesten Straßen von Bat Yam – Ha'Atsmaout Street.
Projekt bereits gut fortgeschritten, geplante Lieferung: aktuell 2026
Das Hotel liegt in einer eleganten und ruhigen Straße in der Nähe des Meeres, mit klarem Blick auf einen grünen Park, der zum Strand absteigt.
Es bleibt zu verkaufen:
Einige 3-Zimmer-Wohnungen mit Rückterrasse von 2.290.000NIS
1 Mini-Penthouse 5 geräumige Zimmer 118m2 4.380.000NIS
Ferienwohnungen mit Mamads ausgestattet
Außergewöhnliche Zahlungsbedingungen:
Eine seltene Gelegenheit, in einer idyllischen Umgebung in Bat Yam zu leben oder zu investieren, in der Nähe des Meeres, Parks und alle Annehmlichkeiten, einschließlich der Straßenbahnhaltestelle.
Standort auf der Karte
Bat Yam, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
