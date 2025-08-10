Wohnquartier Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Suche nach einem neuen Projekt in netanya Mardochee khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya am Fuße der Kikar zu leben
das Projekt befindet sich im Herzen der Stadt in einer begehrtesten Lage von Netanya.
Leben in einem Projekt neun netanya
Projektmerkmale
Die Architektur des Wohnturms, die moderne Gestaltung und Zugänglichkeit des Projekts machen es zu einem sehr begehrten Ort
Alles ist leicht erreichbar und zu Fuß erreichbar
Hochstehende Lobby-Performance dekoriert von Designer
2 ultra schnelle und moderne Aufzüge inklusive chabbatic
Jede Wohnung ist mit einem unterirdischen Parkplatz verkauft
Weiße Aluminium Außenbeschichtung
Baubeginn
Lieferung Mai/Juni 2025
Bankgarantie
Merkmale der Wohnung
Boden im ganzen Haus 80x80
Zentrale Klimaanlage
Qualität Badezimmermöbel
Montageventil
Qualität Innentür
Anpassbare Küche
Wc suspendiert
Elektrische Geschäfte in allen Haus
2-Zimmer-Wohnung 60 m2+20m2
4 Zimmer Apartmentseite 110m2+22m2
Atemberaubende Aussicht auf die Kikar und das Meer
Kommen Sie und besuchen Sie Ihre zukünftige Wohnung
Standort auf der Karte
Netanja, Israel
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen