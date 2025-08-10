  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf

Wohnquartier Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf

Netanja, Israel
von
$1,01M
10.08.25
$1,01M
14.07.25
$955,060
9
Adresse Adresse
Optionen Optionen
Beschreibung Beschreibung
Medien Medien
ID: 26859
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.08.25

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja

Über den Komplex

Français Français
Suche nach einem neuen Projekt in netanya Mardochee khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya am Fuße der Kikar zu leben das Projekt befindet sich im Herzen der Stadt in einer begehrtesten Lage von Netanya. Leben in einem Projekt neun netanya Projektmerkmale Die Architektur des Wohnturms, die moderne Gestaltung und Zugänglichkeit des Projekts machen es zu einem sehr begehrten Ort Alles ist leicht erreichbar und zu Fuß erreichbar Hochstehende Lobby-Performance dekoriert von Designer 2 ultra schnelle und moderne Aufzüge inklusive chabbatic Jede Wohnung ist mit einem unterirdischen Parkplatz verkauft Weiße Aluminium Außenbeschichtung Baubeginn Lieferung Mai/Juni 2025 Bankgarantie Merkmale der Wohnung Boden im ganzen Haus 80x80 Zentrale Klimaanlage Qualität Badezimmermöbel Montageventil Qualität Innentür Anpassbare Küche Wc suspendiert Elektrische Geschäfte in allen Haus 2-Zimmer-Wohnung 60 m2+20m2 4 Zimmer Apartmentseite 110m2+22m2 Atemberaubende Aussicht auf die Kikar und das Meer Kommen Sie und besuchen Sie Ihre zukünftige Wohnung

Standort auf der Karte

Netanja, Israel

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
