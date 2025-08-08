  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour

Wohnquartier Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour

Aschdod, Israel
$1,19M
$1,19M
$1,11M
6
ID: 26908
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.08.25

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Das einzige neue Programm, das kein Trick ist! Eine Avantgarde-Architektur für diese Residenz gegenüber dem Meer in Ashdod: -8 Stockwerke nur -2 Aufzüge einschließlich eines Shabats - Luxuriöse Eingangshalle mit Concierge - In der Wohngegend von Dalet, mit Blick auf die Villen und mit Blick auf das Meer Vorteile: -3 Meter hoch unter Decke -Sol 80/80 -10 lineare Meter Küche - elektrische Rollen Duplex Penthouse mit privatem Pool

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnquartier Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Aschdod, Israel
von
$1,19M
