  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanja
  4. Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite

Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite

Netanja, Israel
von
$1,03M
26.08.25
$1,03M
14.07.25
$961,802
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 26895
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Mardochee Khayat bietet Ihnen ein neues Projekt im Stadtteil Galey yam. Die architektonisch gestaltete Konstruktion bietet Ihnen, in einem Komplex von drei Gebäuden am Fuße eines Einkaufszentrums zu leben, wo schöne Marken anwesend sein werden. In der Nähe des neuen Rathauses von Netanya, Busse, die ganz Israel bedienen, einfachen Zugang zu Autobahnen Cafes, Restaurants, Supermärkten und Heimausrüstung und all dies am Fuße des Projekts Projektmerkmale Sehr schöne Doppel-Lobby von einem Architekten für maximale Privatsphäre der Besitzer dekoriert. Im Fitnessraum, Kinderzimmer, Arbeitszimmer Drei Pädagogen einschließlich Shabbat Ein klarer Blick aus den ersten Etagen. Projekt mit Bankgarantie Möglichkeit der 20%-Finanzierung im Vertrag und 80% bei der Handhabung über die Schlüssel Jede Wohnung ist mit einem privaten Parkplatz verkauft. Hoher Standardservice Merkmale der Wohnung Fliesen durch das Haus 80x80 Zubereitung für Klimaanlage Qualität Badezimmermöbel Mischarmaturen Qualität Innentüren Anpassbare Küche Elektrische Jalousien durch das Haus Mehrere Wohnungen zum Verkauf 3 Zimmer Oberfläche 79 m2 + 12 m2 Terrasse 4 Zimmer Oberfläche 102 m2 +12 m2 Terrasse 5 Zimmer Oberfläche 122 m2 + 20 m2 Terrasse Für weitere Informationen kontaktieren Mardochee Khayat

Standort auf der Karte

Netanja, Israel

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Aschdod, Israel
von
$1,35M
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,01M
Wohnviertel Haut standing luxueux projet de qualite
Jerusalem, Israel
von
$1,30M
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerusalem, Israel
von
$865,200
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerusalem, Israel
von
$1,02M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,03M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Aschdod, Israel
von
$771,000
Neues Programm im Bau in "Ashdod Park", neue Nachbarschaft mit mehr als 2700 Wohnungen im Bau sowie alle notwendigen Infrastruktur. Jede Wohnung mit Balkon, Parkplatz und Klimaanlage. Möglichkeit, 10% zu zahlen und 3 Monate vor Lieferung, ohne Indizes oder Zinsen auszugleichen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel En plein centre ville de tel aviv
Wohnviertel En plein centre ville de tel aviv
Wohnviertel En plein centre ville de tel aviv
Wohnviertel En plein centre ville de tel aviv
Wohnviertel En plein centre ville de tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel En plein centre ville de tel aviv
Wohnviertel En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,76M
Im Herzen von Tel Aviv, in der Nähe des Theaters, in der Nähe von Kikar HAmedina und Yarkon Park. Hier ist ein sehr schönes Projekt mit luxuriösen Innen- und Außendiensten, mit einer Auswahl von Wohnung von 2 Zimmern bis Penthouse. mit Meerblick
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Wohnviertel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Wohnviertel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Wohnviertel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Wohnviertel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalem, Israel
von
$1,35M
Neues Katamon Jerusalem Projekt von 2 bis 5 Zimmern, Penthäuser und Erdgeschoss Im Stadtteil Katamonim gelegen, besteht dieses Projekt aus 5 Gebäuden mit 34 Etagen mit Fitnessraum, Synagogen, 5 Aufzügen. Die Straßenbahn führt zum Projektboden. Lieferbar Dezember 2029 Zahlungsmethode Dieses …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen