  Wohnquartier En plein centre ville de tel aviv

Wohnquartier En plein centre ville de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
$1,76M
26.08.25
$1,76M
14.07.25
$1,65M
7
ID: 26938
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Im Herzen von Tel Aviv, in der Nähe des Theaters, in der Nähe von Kikar HAmedina und Yarkon Park. Hier ist ein sehr schönes Projekt mit luxuriösen Innen- und Außendiensten, mit einer Auswahl von Wohnung von 2 Zimmern bis Penthouse. mit Meerblick.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel

