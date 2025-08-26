Wohnquartier A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
NEUE EXCEPTIONELLER PROJEKT IN HARISH – VORWORT
Mordecai Khayat freut sich, Ihnen eine Vorschau auf sein brandneues Vorverkaufsprojekt in der boomenden Stadt Harish zu präsentieren, ein Standort mit großem Potenzial!
Im Herzen von Harish, in der Nähe von Schulen, Synagogen und Geschäften, wird dieses Projekt auch eine Einkaufsgalerie in der besten Teil der Stadt.
Harish, nur 45 Minuten von Tel Aviv, 40 Minuten von Haifa und 30 Minuten von Kfar Saba und Raanana entfernt, ist heute Israels jüngste und vielversprechendste Stadt. Eingebettet in Naturwälder und mit direktem Zugang zur Autobahn hat sie derzeit 20.000 Einwohner und wird bis 2026 60.000 erreichen.
Das Projekt im Detail:
Eine moderne Anlage von 7 Etagen, deren Lieferung in 5 Jahren geplant ist.
Nur 2 Zimmer Apartments über der Einkaufsgalerie:
• 2 Zimmer 47,5 m2 ohne Balkon – ab 1 008 900
• 2 Zimmer von 47,5 m2 mit Balkon von 5,5 m2 – von 1 060 000 bis 1. Stock
Zahlungsbedingungen sind für unsere ersten Kunden sehr vorteilhaft:
• 7% bei Vertragsunterzeichnung
• 18% nach Erhalt der Genehmigung in 1 Jahr
• 75% bei Schlüssellieferung
Verpassen Sie diese einmalige Gelegenheit nicht!
Standort auf der Karte
Harish, Israel
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen