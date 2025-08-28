  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Bat yam cote mer

Wohnquartier Bat yam cote mer

Bat Yam, Israel
von
$753,900
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27516
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 28.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Sehr schönes Geschäft auf Fledermaus Yam befindet sich 1200 meinen Fuß vom Meer, in der Nähe der Tramway und Bahnhof. Große Auswahl an 2-Zimmer-Wohnung im Loft Penthouse. Sehr interessante Preise Flexibler Zeitplan Lieferung 2027

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Aschdod, Israel
von
$2,37M
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Israel
von
$3
Wohnviertel Haut standing luxueux projet de qualite
Jerusalem, Israel
von
$1,30M
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$3,00M
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerusalem, Israel
von
$887,700
Sie sehen gerade
Wohnquartier Bat yam cote mer
Bat Yam, Israel
von
$753,900
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Wohnviertel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Wohnviertel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Wohnviertel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Wohnviertel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalem, Israel
von
$1,05M
Neues Katamon Jerusalem Projekt von 2 bis 5 Zimmern, Penthäuser und Erdgeschoss Im Stadtteil Katamonim gelegen, besteht dieses Projekt aus 5 Gebäuden mit 34 Etagen mit Fitnessraum, Synagogen, 5 Aufzügen. Die Straßenbahn führt zum Projektboden. Lieferbar Dezember 2029 Zahlungsmethode Dieses …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanja, Israel
von
$841,200
Mardochee Khayat bietet Ihnen ein neues Projekt im Stadtteil Galey yam. Die architektonisch gestaltete Konstruktion bietet Ihnen, in einem Komplex von drei Gebäuden am Fuße eines Einkaufszentrums zu leben, wo schöne Marken anwesend sein werden. In der Nähe des neuen Rathauses von Netanya, Bu…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Alle anzeigen Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Israel
von
$5,70M
Neues Projekt über Herzilya in der neuen Nachbarschaft in der vogue Galil Yam. New Floor Boutique-Gebäude mit moderner Architektur gemischt mit dem Bauhaus-Stil von TLV. Hochrangige inländische und externe Dienstleistungen . Alle Apartments sind ausgestattet und möbliert. Große Auswahl an Wo…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen