  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces

Wohnquartier Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces

Jerusalem, Israel
von
$865,200
26.08.25
$865,200
14.07.25
$810,116
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 26818
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neues Projekt in Kiryat Hayovel, Wohnungen von 3 bis 5 Zimmern, besteht aus 2 Gebäuden von 20 Etagen und 2 von 9 Etagen Projekt Neun Lieferbar Dezember 2026 Die bestehenden öffentlichen Räume werden mit neuen und breiten Gehwegen zu Grünflächen entwickelt und umgebaut, ein neues Kulturzentrum einschließlich einer Kinothek wird die Lebensqualität der Projektbewohner und Kiryat Hayovel Bewohner bereichern. Einige Beispiele der Preise: 3 Zimmer 82m2, Balkon 12m2 Preis: 2.884.000sh 4 Zimmer, 83, 85 oder 94m2, Balkon 12m2 Preis ab 2.959.000sh 5 Stück und 6 Stück auch verfügbar Preise beinhalten nicht unsere Agentur Gebühren Für weitere Informationen oder einen Besuch, Rufen Sie uns sofort bei folgenden Nummern an: 054 946 1963 Bitte beachten Sie: Bei einem Projekt im Bau werden Fotos und Pläne nur zu Informationszwecken veröffentlicht und sind nicht vertraglich, so dass die Wohnungen nicht eingerichtet sind.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Bon emplacement
Aschkelon, Israel
von
$396,000
Wohnviertel Projet immobilier
Aschkelon, Israel
von
$600,000
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$5,55M
Wohnviertel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Aschdod, Israel
von
$942,000
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Tel-Aviv, Israel
von
$1,46M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerusalem, Israel
von
$865,200
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Alle anzeigen Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Jerusalem, Israel
von
$646,800
Neues Immobilienprojekt in Mekor Haim Bezirk, 9 Etagengebäude mit schönen Innen- und Außenvorzügen. Parkplatz für jede Wohnung. Ideale Lage, in der Nähe des Hamesila Parks, der zukünftigen Straßenbahn und ein paar Schritte vom Baka- und Mochava-Viertel entfernt. Germanit. Große Auswahl an Wo…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Alle anzeigen Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Israel
von
$5,70M
Neues Projekt über Herzilya in der neuen Nachbarschaft in der vogue Galil Yam. New Floor Boutique-Gebäude mit moderner Architektur gemischt mit dem Bauhaus-Stil von TLV. Hochrangige inländische und externe Dienstleistungen . Alle Apartments sind ausgestattet und möbliert. Große Auswahl an Wo…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Jerusalem arnona
Wohnviertel Jerusalem arnona
Wohnviertel Jerusalem arnona
Wohnviertel Jerusalem arnona
Jerusalem, Israel
von
$1,07M
ARNONA RESIDENCE PROJECT - Beruf: 30. April 2029. Wohnprojekt in Arnona Bezirk, Zwei 22-geschossige Gebäude In der Nähe der Ein Guedi Street und in der Nähe der Hevron Street mit der Straßenbahn. Große Auswahl an geräumigen 3- und 5-Zimmer-Wohnungen, diese Gebäude enthalten auch Mini-Pent…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen