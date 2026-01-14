Wohnquartier Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Leben Sie sicher, frei, in einer warmen und eleganten Umgebung.
Diese Senior-Service-Residenz wurde für diejenigen entwickelt, die volle Autonomie erhalten möchten, während eine sichere, freundliche und High-End-Umgebung genießen.
Absolute Sicherheit – tägliche Gelassenheit
24/7-Sicherheit mit permanenter Wache
Geregelter Zugang und ruhige Wohnumgebung
Ein beruhigender Rahmen für Sie und Ihre Lieben, ohne Kompromisse bei Ihrer Unabhängigkeit
Ein echtes Nachbarschaftsleben, freundlich und warm
Luxuslobby, Treffpunkt und Austausch
Synagoge innerhalb des Wohnsitzes, Förderung von Gemeinschaftsbindungen
Mensch-große Residenz, ideal für die Schaffung von Beziehungen während der Achtung der Privatsphäre von jedem
Vollständige Autonomie, zu Hause, für immer
Private Apartments von 2 bis 5 Zimmern, mit Balkon oder großer Terrasse
Objekt in Tabou registriert: Sie sind vollständig im Besitz Ihrer Unterkunft
Keine Servicepflicht: Sie wählen frei, was Sie brauchen, wenn Sie wollen
A la carte Service, nach Ihren Wünschen
Restaurant
Sporthalle
Medizinische Betreuung und Betreuung
➡️ Sie bleiben unabhängig, mit Lösungen an Ihren Fingerspitzen
Eine ideale Lage
Geschäfte und Einrichtungen in der Nähe
Nur 20 Minuten vom Zentrum von Jerusalem entfernt
Reduzierte Kondominiumladungen, ein seltener Vorteil für eine Residenz dieses Standes
Die perfekte Kombination aus Sicherheit, Geselligkeit, Komfort und Freiheit.
Ein Ort des Lebens für heute und für die Zukunft.
Standort auf der Karte
Jerusalem, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen