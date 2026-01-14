  1. Realting.com
Wohnquartier Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Israel
von
$1,41M
12
ID: 33170
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 14.01.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Leben Sie sicher, frei, in einer warmen und eleganten Umgebung. Diese Senior-Service-Residenz wurde für diejenigen entwickelt, die volle Autonomie erhalten möchten, während eine sichere, freundliche und High-End-Umgebung genießen. Absolute Sicherheit – tägliche Gelassenheit 24/7-Sicherheit mit permanenter Wache Geregelter Zugang und ruhige Wohnumgebung Ein beruhigender Rahmen für Sie und Ihre Lieben, ohne Kompromisse bei Ihrer Unabhängigkeit Ein echtes Nachbarschaftsleben, freundlich und warm Luxuslobby, Treffpunkt und Austausch Synagoge innerhalb des Wohnsitzes, Förderung von Gemeinschaftsbindungen Mensch-große Residenz, ideal für die Schaffung von Beziehungen während der Achtung der Privatsphäre von jedem Vollständige Autonomie, zu Hause, für immer Private Apartments von 2 bis 5 Zimmern, mit Balkon oder großer Terrasse Objekt in Tabou registriert: Sie sind vollständig im Besitz Ihrer Unterkunft Keine Servicepflicht: Sie wählen frei, was Sie brauchen, wenn Sie wollen A la carte Service, nach Ihren Wünschen Restaurant Sporthalle Medizinische Betreuung und Betreuung ➡️ Sie bleiben unabhängig, mit Lösungen an Ihren Fingerspitzen Eine ideale Lage Geschäfte und Einrichtungen in der Nähe Nur 20 Minuten vom Zentrum von Jerusalem entfernt Reduzierte Kondominiumladungen, ein seltener Vorteil für eine Residenz dieses Standes Die perfekte Kombination aus Sicherheit, Geselligkeit, Komfort und Freiheit. Ein Ort des Lebens für heute und für die Zukunft.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$1,78M
Wohnviertel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Aschdod, Israel
von
$1,06M
Wohnviertel Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,15M
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,17M
Wohnviertel Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Or Akiva, Israel
von
$1,25M
Andere Komplexe
Wohnviertel Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,15M
Neues Projekt im Herzen von Talpiot Jerusalem Komplex von 8 Gebäuden, von denen 4 bereits bewohnt sind, und 2 werden vermarktet. 10 Stockwerke mit luxuriöser Lobby, 2 Aufzüge, Tiefgarage und Keller. Mit einem schönen Park einschließlich Kinderspielplatz sowie verschiedenen Geschäften in der…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Ramat Gan, Israel
von
$826,320
Ramat Gan – Das Wohnzentrum von Grand Tel-Aviv Nur wenige Minuten von Tel Aviv entfernt verkörpert die Stadt Ramat Gan die perfekte Balance zwischen Modernität, Natur und Lebensqualität. Es ist ein privilegiertes Ziel für Familien und Investoren und bietet eine ruhige Wohnumgebung in unmitt…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$1,85M
VERKAUF – RIVIERA PROJECT Exklusive PRESAL Bedingungen für unsere Agentur auf den ersten 5 Wohnungen verkauft ausgehandelt. First Sealine – PRESAL – Außergewöhnliche Bedingungen Seltene Gelegenheit auf der ersten Meereslinie, nur wenige Minuten von Tel-Aviv entfernt. Die Riviera ist ein a…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
