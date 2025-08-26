  1. Realting.com
Wohnquartier Nouveau projet ramat sharet jerusalem

Jerusalem, Israel
$3,60M
4
ID: 26813
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Neues Projekt Ramat Sharet Jerusalem Grenze Bet veigan Bestehend aus 2 Gebäuden von 19 und unter 7 Etagen Gebäude, bestehend aus vielen Geschäften im Erdgeschoss, einem riesigen Terrassengarten, 3 Aufzüge (einschließlich 2 von chabat), Wetten haknesset,... Lieferbar Mai 2029 3 Zimmer 80m2 mit Terrasse von 10m2 3 Zimmer 85m2 mit Terrasse 10m2 3,5 Zimmer 86m2 mit Terrasse 10m2 Mit Keller und Parkplatz Preis ab 3.400.000sh Über den Geschäften gibt es 3, 4 und 5 Zimmer-Wohnungen 4 Zimmer 97m2 mit 12m2 Terrasse mit Keller und 2Parkplätze Preis ab 4.100.00sh 5 Zimmer 120m2 mit Terrasse von 11m2 Preise pro Etage, ab 4.857.000sh mit Keller und 2 Parkplätze 5 Zimmer mit 2 Parkplätzen und einem Keller 118m2 und 120m2 Terrasse Preis 6.200.000sh Penthouse 6 Zimmer 133m2 mit schöner Terrasse von 133m2, Möglichkeit des Pools 6 Zimmer 156m2 mit schöner Terrasse von 130m2 Möglichkeit, einen Pool zu machen Preis 12,000,000 sh Zahlungsart :2 %-80 % 15 % auf Unterschrift, die Balance, die in mehrere Male geteilt werden Anmerkung: Die Preise können geändert werden (Dieser Preis beinhaltet nicht unsere Agenturkommission, die 2% H.taxes ist) Für weitere Informationen oder einen Besuch, Rufen Sie uns an, ohne auf die folgende Nummer zu warten: Simone Simex Realty your Real Estate Agency in Israel

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel

