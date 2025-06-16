Вилла Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection

Коллекция NB от RAK Properties - Elite Living on the Shores of Mina Al Arab.
Частные дома на набережной с вневременной архитектурой.
4 Спальни виллы | Передача: Q4 2026
Обзор проекта:
NB Collection by RAK Properties - это эксклюзивный жилой анклав ультра-роскошных вилл и особняков на набережной, расположенных в самом сердце Мина Аль-Араб, Рас-Аль-Хайма. Эта разработка с ограниченным тиражом предлагает индивидуальный дизайн, обширные интерьеры и потрясающие панорамные виды на Аравийский залив, переопределяя элегантность пляжа в Северных Эмиратах.
Созданная для тех, кто требует абсолютной конфиденциальности, пространства и архитектурной изысканности, коллекция NB является вершиной эволюции роскоши RAK - всего в нескольких минутах от будущего Wynn Resort & Casino и гостеприимства мирового класса.
Цены начинаются с:
4 Виллы для спальни ~ 527 м2 от 4.225.000 €
📆 Платежный план: привлекательные варианты 10/30/60
📅 Обновление: Q4 2026
Вилла Основные моменты:
Современная архитектура со стеклянными фасадами и набережной.
Частные сады, бассейны и залы на крыше (выбранные единицы).
Широкие жилые зоны, формальные столовые и выставочные кухни.
Спальни с ванными комнатами.
Настраиваемые интерьеры и пакеты обновления доступны.
Опциональная мебель и пакеты для умного дома.
Особенности сообщества:
Частная стыковка лодок и доступ к пристани для яхт.
Курортный клубный дом, тренажерный зал и оздоровительная зона.
Ландшафтные парки и затененные пешеходные тропы.
Масштабная розничная торговля, изысканные рестораны и кафе поблизости.
Защищенный доступ с 24/7 безопасностью и консьержем.
Место проведения: Mina Al Arab, Ras Al Khaimah
5 минут - InterContinental Mina Al Arab
10 минут - Wynn Resort & Casino (Открытие 2027)
15 минут - Al Hamra Mall, гольф-клуб и школы
45 минут - Дубай через E311 / Emirates Road
Идеально для:
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