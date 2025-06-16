  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Mina Al arab
  4. Вилла Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection

Вилла Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection

Mina Al arab, ОАЭ
от
$4,94 млн
BTC
58.7673360
ETH
3 080.2473368
USDT
4 884 684.9111914
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
12
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26777
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Рас-эль-Хайма
  • Город
    Mina Al arab

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English

Коллекция NB от RAK Properties - Elite Living on the Shores of Mina Al Arab.

Частные дома на набережной с вневременной архитектурой.

4 Спальни виллы | Передача: Q4 2026

Обзор проекта:

NB Collection by RAK Properties - это эксклюзивный жилой анклав ультра-роскошных вилл и особняков на набережной, расположенных в самом сердце Мина Аль-Араб, Рас-Аль-Хайма. Эта разработка с ограниченным тиражом предлагает индивидуальный дизайн, обширные интерьеры и потрясающие панорамные виды на Аравийский залив, переопределяя элегантность пляжа в Северных Эмиратах.

Созданная для тех, кто требует абсолютной конфиденциальности, пространства и архитектурной изысканности, коллекция NB является вершиной эволюции роскоши RAK - всего в нескольких минутах от будущего Wynn Resort & Casino и гостеприимства мирового класса.

Цены начинаются с:

  • 4 Виллы для спальни ~ 527 м2 от 4.225.000 €

📆 Платежный план: привлекательные варианты 10/30/60
📅 Обновление: Q4 2026

Вилла Основные моменты:

  • Современная архитектура со стеклянными фасадами и набережной.

  • Частные сады, бассейны и залы на крыше (выбранные единицы).

  • Широкие жилые зоны, формальные столовые и выставочные кухни.

  • Спальни с ванными комнатами.

  • Настраиваемые интерьеры и пакеты обновления доступны.

  • Опциональная мебель и пакеты для умного дома.

Особенности сообщества:

  • Прямой пляжный и лагунный доступ.

  • Частная стыковка лодок и доступ к пристани для яхт.

  • Курортный клубный дом, тренажерный зал и оздоровительная зона.

  • Ландшафтные парки и затененные пешеходные тропы.

  • Масштабная розничная торговля, изысканные рестораны и кафе поблизости.

  • Защищенный доступ с 24/7 безопасностью и консьержем.

Место проведения: Mina Al Arab, Ras Al Khaimah

  • 5 минут - InterContinental Mina Al Arab

  • 10 минут - Wynn Resort & Casino (Открытие 2027)

  • 15 минут - Al Hamra Mall, гольф-клуб и школы

  • 45 минут - Дубай через E311 / Emirates Road

Идеально для:

  • UHNWI ищут унаследованную пляжную недвижимость в ОАЭ.

  • Конечные пользователи ищут пространство, конфиденциальность и престиж.

  • Глобальные инвесторы диверсифицируются в роскошный прибрежный сектор RAK.

  • Семьи, желающие курортного образа жизни с полными удобствами.

Местонахождение на карте

Mina Al arab, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Вилла The Lakeshore by Ellington
Дубай, ОАЭ
от
$3,48 млн
Вилла Beach Mansion
Дубай, ОАЭ
от
$2,00 млн
Вилла 6 Bedroom | Cavalli Branded | Damac Hills
Дубай, ОАЭ
от
$5,31 млн
Вилла Cavalli Estates
Дубай, ОАЭ
от
$5,31 млн
Вилла Athlon by Aldar
Дубай, ОАЭ
от
$2,57 млн
Вы просматриваете
Вилла Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Mina Al arab, ОАЭ
от
$4,94 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Таунхаус Monte Carlo Damac Lagoons
Таунхаус Monte Carlo Damac Lagoons
Дубай, ОАЭ
от
$796,257
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Мы рады предложить вам эту роскошную недвижимость, расположенную в жилом комплексе MONTE CARLO и созданную отмеченным наградами застройщиком DAMAC Properties. Жилой комплекс Монте-Карло напоминает Французскую Ривьеру, предлагая выбор уютных и роскошных 2-х и 3-х этажных вилл с террасами в ко…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Вилла Fairway Villas Emaar South
Вилла Fairway Villas Emaar South
Дубай, ОАЭ
от
$816,600
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Мы рады предложить эту роскошную недвижимость в окружении природы "Fairway Villas" является частью коллекции Emaar. Стратегическое расположение на юге Дубая позволяет быстро добраться до Экспо-Сити и обеспечивает легкий доступ к международному аэропорту Аль-Мактум. Это процветающее сообществ…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Вилла Damac Lagoons | New Cluster Launch
Вилла Damac Lagoons | New Cluster Launch
Дубай, ОАЭ
от
$635,815
Год сдачи 2026
Damac Lagoons представляет Миконос!Миконос — это недавний запуск известного сообщества DAMAC Lagoons, где вы можете окунуться в атмосферу знаменитых средиземноморских курортов. Автор проекта — DAMAC Properties. Среди предлагаемых к продаже объектов на Миконосе есть таунхаусы с 4-5 спальнями,…
Застройщик
damac properties
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации