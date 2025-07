Вилла Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection

Коллекция NB от RAK Properties - Elite Living on the Shores of Mina Al Arab.

Частные дома на набережной с вневременной архитектурой.

4 Спальни виллы | Передача: Q4 2026

Обзор проекта:

NB Collection by RAK Properties - это эксклюзивный жилой анклав ультра-роскошных вилл и особняков на набережной, расположенных в самом сердце Мина Аль-Араб, Рас-Аль-Хайма. Эта разработка с ограниченным тиражом предлагает индивидуальный дизайн, обширные интерьеры и потрясающие панорамные виды на Аравийский залив, переопределяя элегантность пляжа в Северных Эмиратах.

Созданная для тех, кто требует абсолютной конфиденциальности, пространства и архитектурной изысканности, коллекция NB является вершиной эволюции роскоши RAK - всего в нескольких минутах от будущего Wynn Resort & Casino и гостеприимства мирового класса.

Цены начинаются с:

4 Виллы для спальни ~ 527 м2 от 4.225.000 €

📆 Платежный план: привлекательные варианты 10/30/60

📅 Обновление: Q4 2026

Вилла Основные моменты:

Современная архитектура со стеклянными фасадами и набережной.

Частные сады, бассейны и залы на крыше (выбранные единицы).

Широкие жилые зоны, формальные столовые и выставочные кухни.

Спальни с ванными комнатами.

Настраиваемые интерьеры и пакеты обновления доступны.

Опциональная мебель и пакеты для умного дома.

Особенности сообщества:

Прямой пляжный и лагунный доступ.

Частная стыковка лодок и доступ к пристани для яхт.

Курортный клубный дом, тренажерный зал и оздоровительная зона.

Ландшафтные парки и затененные пешеходные тропы.

Масштабная розничная торговля, изысканные рестораны и кафе поблизости.

Защищенный доступ с 24/7 безопасностью и консьержем.

Место проведения: Mina Al Arab, Ras Al Khaimah

5 минут - InterContinental Mina Al Arab

10 минут - Wynn Resort & Casino (Открытие 2027)

15 минут - Al Hamra Mall, гольф-клуб и школы

45 минут - Дубай через E311 / Emirates Road

Идеально для: