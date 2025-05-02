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Квартира в новостройке Anantara Residences

Mina Al arab, ОАЭ
от
$800,000
;
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12 1
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25677
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Рас-эль-Хайма
  • Город
    Mina Al arab

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Перевод
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Anantara, известная своим роскошным гостеприимством, вдохновленным Таиландом, сотрудничает с RAK Properties, ведущим разработчиком Эмиратов на протяжении более двух десятилетий, чтобы представить эксклюзивную коллекцию набережных резиденций в Мине, Рас-Аль-Хайма. Это сотрудничество сочетает фирменную элегантность Anantara с приверженностью RAK Properties к совершенству, предлагая сложные жилые помещения с удобствами мирового класса, беспрепятственный доступ к морю и безупречный сервис. Исключительная набережная, живущая на полуострове Мина.

Шедевр современного дизайна, Anantara Mina Residences черпает вдохновение из текучести моря, с каскадными архитектурными формами, которые охватывают береговую линию и максимизируют естественный свет. Состоящий из коллекции квартир и вилл, комплекс предлагает эксклюзивную жизнь на набережной.

Расположенная на нетронутой береговой линии Рас-эль-Хаймы, Мина является сложным местом современной жизни, которая подчеркивает естественное великолепие его окрестностей. Он состоит из двух искусственных островов, Раха и Хайят, и разработан с глубоким уважением к окружающей среде. Это изысканное сообщество обрамлено пышными парками и двумя миллионами квадратных метров охраняемых мангровых зарослей, предлагая жителям блаженный побег из города.

Остров Хаят Остров Хайят Мина продуманно спроектирован для роскошной жизни вдоль берегов Персидского залива. Этот престижный анклав предлагает элегантные резиденции, отели мирового класса и исключительный розничный пейзаж, включая дизайнерские бутики и традиционные базары. Садитесь на обед на берегу океана, прогуляйтесь по живописным набережным или расслабьтесь в цветущих зеленых насаждениях. С природными тропами, мангровыми зарослями и заповедником фламинго жизнь здесь прекрасно связана с морем. Изощренность и спокойствие гармонично процветают на берегах острова Хайят.

От элегантных апартаментов с щедрыми балконами до вилл на набережной с частными бассейнами и доками для лодок, каждая резиденция пользуется вниманием Анантары к деталям. Ежедневная жизнь обогащается преданными экспертами, которые воплощают тайские традиции бренда. Здесь дом выходит за пределы физического пространства, чтобы стать постоянным опытом знаменитого подхода Анантары к роскошной жизни.

Местонахождение на карте

Mina Al arab, ОАЭ

Видеообзор многоквартирный жилой дом Anantara Residences

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