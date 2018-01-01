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MASA

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
€216,427
;
6
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О комплексе

Апартаменты на берегу моря для жизни и инвестиций! Из окон открывается шикарный панорамный вид на море! Рассрочка без процентов! Высокий доход от сдачи в аренду - 10%! Предоставим каталог инвестора!

Доход от аренды в месяц - 1000$
Удобства: бассейны, включая отдельный бассейн для детей, детские площадки, современный СПА-комплекс, сауна, просторные и ухоженные парки для прогулок и многое другое.

План оплаты:
20% - первоначальный взнос
30% - на стадии строительства
50% - при сдаче объекта

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Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2026
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
12
Местонахождение новостройки
Рас-эль-Хайма, ОАЭ

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MASA
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
€216,427
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
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Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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