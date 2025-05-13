Жилой комплекс Manta Bay

Первый в мире Sky Beach — Manta Bay на острове Аль Марджан. Студия, 1 спальня, 2 спальни с ожидаемой рентабельностью инвестиций до 12%.

Завораживая и покоряя сознание каждого, он предлагает бесподобно чарующие виды на остров Марджан.Мы предлагаем простую концепцию - наслаждайтесь безупречным отдыхом каждый день. Проект “Manta Bay” предлагает первый в своем роде пляж под открытым небом на крыше комплекса, а также роскошные удобства, включая продуманную зону для курения сигар, оснащенный по последнему слову техники фитнес-центра, а также пляжный клуб. Вне зависимости от того, хотите ли вы вложить средства или найти свой новый дом, проект “Manta Bay” станет лучшим решением именно для вас. Наслаждайтесь роскошной жизнью в регионе, который со дня на день станет одним из самых востребованных мест в ОАЭ.

Черпая вдохновение у бесконечно грациозного морского ската, проект “Manta Bay” по праdу считается настоящей жемчужиной современной архитектуры. Завораживая и покоряя сознание каждого, он предлагает бесподобно чарующие виды на остров Марджан. Мы предлагаем простую концепцию - наслаждайтесь безупречным отдыхом каждый день. Вне зависимости от того, хотите ли вы вложить средства или найти свой новый дом, проект “Manta Bay” станет идеальным решением именно для вас. Наслаждайтесь роскошной жизнью в регионе, который со дня на день станет одним из самых востребованных мест в ОАЭ.

Окунитесь в мир изысканной роскоши комплекса “Manta Bay” на острове Аль-Марджан. Сделав первый шаг в изысканную зону лобби, вы погрузитесь в атмосферу бескрайней роскоши и благополучия. Окунитесь в безмятежную атмосферу объектов на территории проекта, пока настоящие профессионалы своего дела из нашей команды позаботятся о том, чтобы все ваши потребности были учтены с безупречной точностью. Благодаря услугам личного консьержа и первоклассным развлечениям, проект “Manta Bay” предлагает идеальную гармонию функциональности и роскоши, сочетая удобство с высочайшим качеством жизни.

Комплекс “Manta Bay” предлагает коллекцию уникальных апартаментов: от стильных студий до просторных апартаментов с одной и двумя спальнями, каждые из которых спроектированы таким образом, чтобы сочетать комфорт с изысканной элегантностью интерьера. Наслаждаясь захватывающим видом на море и соседством с самым знаменитым казино , в ы можете погрузиться изысканную жизнь в окружении безмятежной красоты острова Аль-Марджан. Все апартаменты на территории комплекса “Manta Bay” продуманы таким образом, чтобы предложить все самое лучшее для жизни на острове, включая отделку премиум-класса, высококачественную бытовую технику и широкий спектром возможностей для отдыха и развлечений.