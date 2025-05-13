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Жилой комплекс Manta Bay

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$32,671
;
20 1
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
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ID: 26164
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Рас-эль-Хайма

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    12

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

О комплексе

Первый в мире Sky Beach — Manta Bay на острове Аль Марджан. Студия, 1 спальня, 2 спальни с ожидаемой рентабельностью инвестиций до 12%.

Завораживая и покоряя сознание каждого, он предлагает бесподобно чарующие виды на остров Марджан.Мы предлагаем простую концепцию - наслаждайтесь безупречным отдыхом каждый день. Проект “Manta Bay” предлагает первый в своем роде пляж под открытым небом на крыше комплекса, а также роскошные удобства, включая продуманную зону для курения сигар, оснащенный по последнему слову техники фитнес-центра, а также пляжный клуб. Вне зависимости от того, хотите ли вы вложить средства или найти свой новый дом, проект “Manta Bay” станет лучшим решением именно для вас. Наслаждайтесь роскошной жизнью в регионе, который со дня на день станет одним из самых востребованных мест в ОАЭ.

Черпая вдохновение у бесконечно грациозного морского ската, проект “Manta Bay” по праdу считается настоящей жемчужиной современной архитектуры. Завораживая и покоряя сознание каждого, он предлагает бесподобно чарующие виды на остров Марджан. Мы предлагаем простую концепцию - наслаждайтесь безупречным отдыхом каждый день. Вне зависимости от того, хотите ли вы вложить средства или найти свой новый дом, проект “Manta Bay” станет идеальным решением именно для вас. Наслаждайтесь роскошной жизнью в регионе, который со дня на день станет одним из самых востребованных мест в ОАЭ.

Окунитесь в мир изысканной роскоши комплекса “Manta Bay” на острове Аль-Марджан. Сделав первый шаг в изысканную зону лобби, вы погрузитесь в атмосферу бескрайней роскоши и благополучия. Окунитесь в безмятежную атмосферу объектов на территории проекта, пока настоящие профессионалы своего дела из нашей команды позаботятся о том, чтобы все ваши потребности были учтены с безупречной точностью. Благодаря услугам личного консьержа и первоклассным развлечениям, проект “Manta Bay” предлагает идеальную гармонию функциональности и роскоши, сочетая удобство с высочайшим качеством жизни.

Комплекс “Manta Bay” предлагает коллекцию уникальных апартаментов: от стильных студий до просторных апартаментов с одной и двумя спальнями, каждые из которых спроектированы таким образом, чтобы сочетать комфорт с изысканной элегантностью интерьера. Наслаждаясь захватывающим видом на море и соседством с самым знаменитым казино , в ы можете погрузиться изысканную жизнь в окружении безмятежной красоты острова Аль-Марджан. Все апартаменты на территории комплекса “Manta Bay” продуманы таким образом, чтобы предложить все самое лучшее для жизни на острове, включая отделку премиум-класса, высококачественную бытовую технику и широкий спектром возможностей для отдыха и развлечений.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 57.5
Цена за м², USD 7,575
Цена квартиры, USD 435,611
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 129.4
Цена за м², USD 6,942
Цена квартиры, USD 898,448
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Студия
Площадь, м² 36.4
Цена за м², USD 8,971
Цена квартиры, USD 326,708

Местонахождение на карте

Рас-эль-Хайма, ОАЭ

Видеообзор жилой комплекс Manta Bay

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Жилой комплекс Manta Bay
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$32,671
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