Роскошные апартаменты в Nobu Residences в Рас-эль-Хайма! Высокий доход от инвестиций (ROI - 6% в $)! Доходность от перепродажи - 15-20%! Апартаменты полностью меблированы! Рассрочка 0%!
Срок сдачи - 4 кв. 2026 г.
Преимущества: частный бассейн и тренажерный зал, детский клуб с игровой зоной на улице, тренажерный зал, спа и wellness услуги, пляжный клуб, рестораны и многое другое.
Расположение:
Жилой комплекс Nobu Residences строится в 1,5 км от улицы Шейх-Зайед-ибн-Хамдан-аль-Нахайян-стрит. По ней автовладельцы могут добираться в центр и пригороды Абу-Даби. Расстояние от комплекса до торгового центра Abu-Dhabi Mall составляет 8,5 км, до автовокзала — 12 км, до международного аэропорта Абу-Даби — 32 км.
План оплаты:
70% - на стадии строительства
30% - по завершении
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