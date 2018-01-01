Nobu Residences

Дубай, ОАЭ

Квартира премиум-класса в одном из самых престижных сообществ Дубая! Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Golf Town представляет собой современный жилой комплекс премиум-класса. Он расположен в Damac Hills, считающемся одним из самых престижных сообществ Дубая. Golf Town имеет великолепные панорамные виды на бескрайние гольф-поля. Владельцев ждут просторные резиденции с обилием естественного света, расположенные в окружении богатого озеленения. Апартаменты Golf Town расположены непосредственно на масштабном гольф-поле. Все квартиры являются видовыми: окна выходят на зеленые луга и поля. Каждый день здесь вы будете находить что-то новое для исследования и вместе с тем наслаждаться голубыми и зелеными оттенками неба и садов во всем их великолепии. Каждая квартира отличается превосходной отделкой и элегантным интерьером. Кухни оборудованы качественной бытовой техникой от всемирно известных брендов, в ванных комнатах установлены надежные смесители и стильные аксессуары, формирующие уютную и расслабляющую атмосферу. УДОБСТВА: В шаговой доступности от проекта находятся все необходимые удобства, которые могут обеспечить комфортную обстановку. В непосредственной близости от комплекса есть вся необходимая инфраструктура: магазины, рестораны, бары, банковские отделения и прочее. Удобное расположение проекта также позволит им в кратчайшие сроки добираться до пляжей, аэропортов и других районов Дубая. Сам комплекс предлагает такие первоклассные удобства, как тренажерный зал, бассейн, игровая площадка и многое другое. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: Благодаря выгодному соотношению цены и качества, широкому ассортименту удобств и стратегическому расположению комплекса в престижном районе инвестор сможет вернуть свои вложения и выйти на высокий уровень прибыли в кратчайшие сроки. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!