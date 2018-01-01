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Nobu Residences

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
€579,109
;
7
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О комплексе

Роскошные апартаменты в Nobu Residences в Рас-эль-Хайма! Высокий доход от инвестиций (ROI - 6% в $)! Доходность от перепродажи - 15-20%! Апартаменты полностью меблированы! Рассрочка 0%!

Срок сдачи - 4 кв. 2026 г.

Преимущества: частный бассейн и тренажерный зал, детский клуб с игровой зоной на улице, тренажерный зал, спа и wellness услуги, пляжный клуб, рестораны и многое другое.

Расположение:
Жилой комплекс Nobu Residences строится в 1,5 км от улицы Шейх-Зайед-ибн-Хамдан-аль-Нахайян-стрит. По ней автовладельцы могут добираться в центр и пригороды Абу-Даби. Расстояние от комплекса до торгового центра Abu-Dhabi Mall составляет 8,5 км, до автовокзала — 12 км, до международного аэропорта Абу-Даби — 32 км.

План оплаты:
70% - на стадии строительства
30% - по завершении

Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы! Предоставим каталог инвестора!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2026
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
15
Местонахождение новостройки
Рас-эль-Хайма, ОАЭ

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Nobu Residences
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
€579,109
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Многоквартирный жилой дом 2BR | Anwa Aria | Dubai
Многоквартирный жилой дом 2BR | Anwa Aria | Dubai
Дубай, ОАЭ
от
€710,000
Год сдачи 2026
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 2 спальнями, расположенные в Дубайском Приморском Городе, известном как Anwa Aria, Omniyat План оплаты; Авансовый платеж – 15% Во время строительства – 45% На передачу – 40% Удобства и удобства; 2 спальни 3 ванны без мебели BUA; 1359 кв. Прачечная Порошковая комната Одежда / Гардероб Горничная комната Балкон / Терраса гимназия Бассейн с видом на море Автостоянка Досуг и развлечения гостеприимство Услуги консьержа Столовые Доступ к пляжу Розничный центр Семейная зона Зона барбекю  Розничная торговля на первом этаже  Детский центр ’ Марина Уолквей Открытая терраса Подиумная крыша палубы Студия йоги Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Агентство
Royal B I P Real Estate Brokers
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