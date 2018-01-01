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Nikki Beach Residences

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
€596,628
;
16
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О комплексе

Апартаменты в новом проекте Nikki Beach Residences! Апартаменты для жизни и инвестиций! Выгодная инвестиция! ROI- 6% в $. Доход от сдачи в аренду - от 1100$ в месяц! Беспроцентная рассрочка на весь период строительства!

Год сдачи - 2028г.

Стильный дизайн интерьеров выполнен в бежевых, деревянных, серых и оттенках металлик. Установлена система "умный дом".

Преимущества: поплавать в бассейне, заняться спортом на площадке на открытом воздухе, провести время в фитнес-центре или спа-зоне с парной, посетить игровую комнату или помещения для мероприятий. В Nikki Beach Residences будет широкий выбор F&B-заведений, сады для отдыха и релаксации, собственный детский клуб, детская игровая зона, библиотека, коворкинг и пр. Предусмотрена парковка для авто и велотранспорта и зарядки для электрокаров.

Расположение:
Комплекс Nikki Beach Residence станет частью курортного кластера на Al Marjan Island. Подобное расположение проекта рядом с материковой частью эмирата позволит попасть в любую локацию Рас-эль-Хаймы за полчаса езды.
5–15 минут - Al Hamra Golf Club, Al Hamra Mall, Al Hamra Sailing Club.
20–30 минут - Международный аэропорт Рас-эль-Хаймы (RKT), Al Jazirah Al Hamra, Al Mazraa Fort.

Звоните или пишите, чтобы узнать подробнее!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2028
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
21
Местонахождение новостройки
Рас-эль-Хайма, ОАЭ

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Nikki Beach Residences
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
€596,628
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Агентство
Royal B I P Real Estate Brokers
Оставить заявку
Realting.com
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