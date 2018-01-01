Апартаменты в новом проекте Nikki Beach Residences! Апартаменты для жизни и инвестиций! Выгодная инвестиция! ROI- 6% в $. Доход от сдачи в аренду - от 1100$ в месяц! Беспроцентная рассрочка на весь период строительства!
Год сдачи - 2028г.
Стильный дизайн интерьеров выполнен в бежевых, деревянных, серых и оттенках металлик. Установлена система "умный дом".
Преимущества: поплавать в бассейне, заняться спортом на площадке на открытом воздухе, провести время в фитнес-центре или спа-зоне с парной, посетить игровую комнату или помещения для мероприятий. В Nikki Beach Residences будет широкий выбор F&B-заведений, сады для отдыха и релаксации, собственный детский клуб, детская игровая зона, библиотека, коворкинг и пр. Предусмотрена парковка для авто и велотранспорта и зарядки для электрокаров.
Расположение:
Комплекс Nikki Beach Residence станет частью курортного кластера на Al Marjan Island. Подобное расположение проекта рядом с материковой частью эмирата позволит попасть в любую локацию Рас-эль-Хаймы за полчаса езды.
5–15 минут - Al Hamra Golf Club, Al Hamra Mall, Al Hamra Sailing Club.
20–30 минут - Международный аэропорт Рас-эль-Хаймы (RKT), Al Jazirah Al Hamra, Al Mazraa Fort.
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