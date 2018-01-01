Nikki Beach Residences

Дубай, ОАЭ

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам таунхаус с 3 спальнями, расположенный в Вилланова, известный как La Rosa, Дубай. Основные моменты; Оборудовано с современными удобствами Часть закрытого сообщества с доступом к дружественным для пешеходов линейным частям Окруженный бассейнами, игровой и развлекательной зоной Вдали от шума и суеты города Двухэтажные таунхаусы с удобными планшетами Жизнеспособный и привлекательный план оплаты Удобства и удобства; 3 спальни 4 баня без мебели BUA; 1965 кв. Горничная комната Прачечная мусор оформление Порошковая комната Столовая и розничная торговля тренажерный зал Медицинский центр Досуг и Парк Ресторан и Кафе Супермаркет и Торговая зона Кулак для плавания Район барбекю сад мечеть Школа и Институт Велоспорт, Бег и Бег трусцой Зеленый Окружающий Спа и Сауна Фитнес-центр Спортивный корт Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284