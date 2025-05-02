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Квартира в новостройке Quattro Del Mar

Mina Al arab, ОАЭ
от
$300,000
;
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11 1
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25930
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Рас-эль-Хайма
  • Город
    Mina Al arab

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Перевод
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Магистр урбанистической архитектуры и естественной гармонии

От шикарных однокомнатных апартаментов до роскошных трехкомнатных дуплексов, каждая резиденция воплощает симфонию изысканности и современной жизни. Здесь панорамные окна не только обрамляют безмятежную лагуну, но и приносят яркую островную жизнь прямо в ваши элегантно освещенные интерьеры.
Создание пространства, где современный дизайн встречает вневременную элегантность. Архитектурно потрясающий Quattro Del Mar является свидетельством минималистской элегантности.

В разработке представлены четыре взаимосвязанные башни, каждая из которых имеет уникальный фасад, отражающий сверкающие воды Персидского залива.

Местонахождение на карте

Mina Al arab, ОАЭ

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