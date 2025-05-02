Квартира в новостройке Quattro Del Mar

Магистр урбанистической архитектуры и естественной гармонии

От шикарных однокомнатных апартаментов до роскошных трехкомнатных дуплексов, каждая резиденция воплощает симфонию изысканности и современной жизни. Здесь панорамные окна не только обрамляют безмятежную лагуну, но и приносят яркую островную жизнь прямо в ваши элегантно освещенные интерьеры.

Создание пространства, где современный дизайн встречает вневременную элегантность. Архитектурно потрясающий Quattro Del Mar является свидетельством минималистской элегантности.

В разработке представлены четыре взаимосвязанные башни, каждая из которых имеет уникальный фасад, отражающий сверкающие воды Персидского залива.